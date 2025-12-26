Вечори у різдвяний період можна проводити за переглядом атмосферних фільмів та мультфільмів. Що подивитися з дітьми, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Що подивитися з дітьми у різдвяний період?
"Різдвяна історія" (2009)
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
У центрі сюжету – літній та скупий чоловік Ебенезер Скрудж. Він економить кожен цент, не шкодує бідних, не вірить у любов і дружбу. Ба більше, головний герой вважає, що Різдво – це не свято.
Якось напередодні Різдва Скрудж згадує своє минуле, бачить теперішнє і зазирає у майбутнє. Завдяки цій подорожі він змінює погляди на життя і стає зовсім іншою людиною.
"Хлопчик на ім'я Різдво" (2021)
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Це історія про хлопчика Ніколаса. Він вирушив за своїм батьком, який відправився на пошуки легендарного села ельфів Ельфхельм. Ніколас узяв із собою впертого північного оленя Блітцена і вірну мишу.
"Балто" (1995)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
У мультфільмі розповідається про напіввовка, напівсобаку на ім'я Балто. Тварину не приймають ні вовки, ні собаки, тому він змушений жити сам на Алясці, хоча таки має одного вірного друга – гусака Бориса. Одного разу у невеличкому і віддаленому містечку серед дітей спалахує дифтерія. Тоді саме Балто вдається врятувати їх.
"Різдвяні хроніки" (2018)
Це розповідь про брата і сестру, які розробляють план, щоб схопити Санта-Клауса напередодні Різдва. Однак усе йде не так, як вони хотіли, тому Кейт і Тедді Пірс об'єднуються зі Святим Ніком і його вірними ельфами. Вони повинні врятувати свято, поки не пізно.
