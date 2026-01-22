У матеріалі 24 Каналу читайте про нові фільми, які подивитись на одному подиху. Зберігайте добірку, адже попереду п'ятниця та вихідні, коли буде час на відпочинок.

Нові фільми, які подивитесь на одному подиху

"Випробувальний термін"

Рейтинг IMDb: 6.0/10

У фільмі розповідається про розбещену доньку бізнесмена Поліну, в якої немає турбот у житті. Однак після зради батька дівчина проходить випробувальний термін у великій рекламній компанії.

Головна героїня вступає в боротьбу за посаду з цілеспрямованим і принциповим Романом, чиї погляди відрізняються від її власних. До чого ж призведе їхнє змагання?

"Випробувальний термін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Корпорат"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

У центрі сюжету – команда великої торгівельної компанії, де планують скорочувати персонал. Майбутнє працівників має визначитись під час тімбілдингу у Карпатах. Так, звичний корпоратив перетворюється на протистояння характерів і боротьбу за робочі місця.

"Корпорат": дивіться онлайн трейлер фільму

"Служниця"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Це історія про молоду дівчину Міллі, яка влаштовується на роботу в розкішний маєток родини Вінчестерів. У будинку проживає бізнесмен Ендрю разом з дружиною Ніною і донькою Сесілією. Міллі здається, що вона отримала справжній подарунок від долі, але натомість зіштовхується з таємницями й скандалами.

"Служниця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Поппі та Алекс – зовсім різні, але є найкращими друзями. Вони живуть у різних містах, та проводять разом час улітку. Неочікувано дружба головних героїв зіштовхується з випробуванням.

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці": дивіться онлайн трейлер фільму