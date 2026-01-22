В материале 24 Канала читайте о новых фильмах, которые посмотреть на одном дыхании. Сохраняйте подборку, ведь впереди пятница и выходные, когда будет время на отдых.
Новые фильмы, которые посмотрите на одном дыхании
"Испытательный срок"
- Рейтинг IMDb: 6.0/10
В фильме рассказывается об избалованной дочери бизнесмена Полине, у которой нет забот в жизни. Однако после измены отца девушка проходит испытательный срок в крупной рекламной компании.
Главная героиня вступает в борьбу за должность с целеустремленным и принципиальным Романом, чьи взгляды отличаются от ее собственных. К чему же приведет их соревнование?
"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма
"Корпорат"
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
В центре сюжета – команда крупной торговой компании, где планируют сокращать персонал. Будущее работников должно определиться во время тимбилдинга в Карпатах. Так, привычный корпоратив превращается в противостояние характеров и борьбу за рабочие места.
"Корпорат": смотрите онлайн трейлер фильма
"Служанка"
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Это история о молодой девушке Милли, которая устраивается на работу в роскошное поместье семьи Винчестеров. В доме проживает бизнесмен Эндрю вместе с женой Ниной и дочерью Сесилией. Милли кажется, что она получила настоящий подарок от судьбы, но взамен сталкивается с тайнами и скандалами.
"Служанка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Люди, которых мы встречаем в отпуске"
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Поппи и Алекс – совсем разные, но являются лучшими друзьями. Они живут в разных городах, и проводят вместе время летом. Неожиданно дружба главных героев сталкивается с испытанием.
"Люди, которых мы встречаем в отпуске": смотрите онлайн трейлер фильма