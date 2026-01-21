24 Канал расскажет о 3 мини-сериалах, которые можно посмотреть после работы. Вытаскивайте теплый плед, делайте горячий чай или какао и проводите время с пользой для своего организма.

Какие мини-сериалы посмотреть после работы?

"Падение дома Ашеров"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Брат и сестра Родерик и Мэдлин Ашер сделали из фармацевтической компании настоящую империю богатства, привилегий и власти. Однако когда наследники династии Ашеров начинают умирать, становятся известными некоторые тайны.

"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сирены"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 6.7/10

Девон все больше волнуется из-за странной связи сестры Симоны с ее новой работодательницей – миллиардершей Микаэлой Келл. Напряжение между женщинами растет, когда Симона приглашает сестру в роскошное поместье своей начальницы.

Девон убеждается, что между Симоной и Микаэлой токсичные отношения, которые могут стать опасными. Женщина пытается спасти сестру, однако иметь дело с миллиардершей не так просто.

"Сирены": смотрите онлайн трейлер сериала

"Переходный возраст"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 8.1/10

В сериале рассказывается о 13-летнем Джейми Миллере, которого подозревают в убийстве одноклассницы Кэти Леонард. Сначала парень попадает в полицейский участок для допроса, а затем его отправляют в детское психиатрическое учреждение. Благодаря расследованию и работе детского психолога становится известно, что Джейми переживал травлю.

"Переходный возраст": смотрите онлайн трейлер сериала