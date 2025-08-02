У Pixar вышло немало интересных мультфильмов, многие из которых могут стать классическими. Их обожают за сочетание забавных шуток с удачными персонажами и искренними и трогательными историями. Кино 24 расскажет об одних из лучших мультиков Pixar.

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"ВАЛЛ-И" (2008)

Когда мир становится слишком загрязненным для жизни, люди покидают Землю. Роботам ВАЛЛ-И поручено очистить планету от мусора. Но за 700 лет здесь остается лишь один робот, который отклоняется от своей программы и умеет не только выполнять свою работу, но и замечать и ценить красоту.

Однажды он встречает другого робота по имени ЕВА – между ними устанавливается особая связь.

"ВАЛЛ-И": смотрите трейлер онлайн

"История игрушек" (1995)

Семья Дэвисов готовится к переезду. Их сын Энди тем временем празднует день рождения и получает в подарок фигурку космического рейнджера Базза.

Когда мальчика нет дома, игрушки оживают. Появление новой фигурки вызывает зависть у ковбоя Вуди, ведь именно он раньше был любимцем Энди. Их соперничество приводит к тому, что они оба расстаются с мальчиком. Чтобы вернуться к переезду, им придется работать в команде.

"История игрушек": смотрите трейлер онлайн

"Вверх" (2009)

Пожилого вдовца Карла Фредриксена заставляют покинуть его дом за случайное нападение на строителя. Поэтому он решает осуществить мечту, которая была общей для него и его жены Элли.

Карл берет тысячи воздушных шаров, чтобы доставить свой дом к водопаду в Южной Америке. Его сопровождает бойскаут Рассел. Фильм по-особенному обожают за его первые минуты, где изображают супружескую жизнь Карла и Элли со всеми радостями и невзгодами.

"Вверх": смотрите трейлер онлайн

"Головоломка" (2015)

В сознании девочки Райли живет пять основных эмоций: Радость, Печаль, Гнев, Отвращение и Страх. Когда семья переезжает в новый город, Райли сложно адаптироваться.

Трудности превращаются в грустные воспоминания, которых очень хочет избавиться Радость. Но вследствие этого все эмоции выпадают из мозгового центра. Им необходимо вернуться, прежде чем Райли начнет впадать в депрессию.

"Головоломка": смотрите трейлер онлайн

"Суперсемейка" (2004)

Эра супергероев завершилась – семья Боба Парра с тех пор живет в деревне и скрывает свои способности. Но герой скучает по славным временам невероятных приключений.

Однажды его мечты осуществляются – семейка снова надевает костюмы супергероев и отправляется спасать мир от очередного таинственного злодея. Это один из лучших мультиков о супергероях с забавными шутками и незабываемыми персонажами.

"Суперсемейка": смотрите трейлер онлайн