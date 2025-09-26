Однак це далеко не всі мультфільми, які колись були шалено популярними. Більше – у матеріалі Кіно 24.
"Заплутана історія"
- Кількість частин: 1
У високій вежі, що розташована в лісі далеко від людей, живе Рапунцель. Вона має дуже довге волосся, яке ніколи не підстригала. Дівчина не може залишати вежу, однак завдяки розбійнику Флінну отримала можливість втекти.
"Заплутана історія": дивіться трейлер онлайн
"Крижане серце"
- Кількість частин: 2
У мультфільмі розповідається про сестер Ельзу та Анну. Цікаво, що перша володіє магічною силою – вона може створювати сніг і лід. Одного разу через страх і гнів дівчини у королівство Еренделл приходить вічна зима.
Ельза злякалась і втекла в гори, а Анна йде шукати сестру. Дорогою дівчині зустрічаються нові друзі: Крістофф й олень Свен, сніговик Олаф. Разом герої намагаються повернути королівству тепло.
"Крижане серце": дивіться трейлер онлайн
"Історія іграшок"
- Кількість частин: 4
Як тільки поруч немає людей, іграшки оживають. Космічний рейнджер Базз Лайтер стає улюбленою іграшкою хлопчика Енді, тому ковбой Вудді починає заздрити. Та одного разу суперники опиняються у скрутному становищі.
"Історія іграшок": дивіться трейлер онлайн
"Ваяна"
- Кількість частин: 2
Це історія про доньку вождя Ваяну, яка вирушає у небезпечну подорож, хоч батько і застерігав доньку. Дівчинка прагне врятувати свій народ від гніву богині природи Те Фіті. Героїні має допомогти напівбог Мауі.
"Ваяна": дивіться трейлер онлайн
"Зоотрополіс"
- Кількість частин: 1
Події мультфільму відбуваються у мегаполісі Зоотрополіс, де живуть різні тварини. Якось туди прибуває офіцерка Джуді Гопс і розуміє, що бути першою кролицею у поліції складно. Однак вона хоче проявити себе, тому береться за розкриття загадкової кримінальної справи. Джуді доведеться співпрацювати з лисом Ніком Крутихвістом.
"Зоотрополіс": дивіться трейлер онлайн
