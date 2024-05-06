Вернут в детство: мультсериалы, которые помнит каждый ребенок 90-х

В 90-х на украинском телевидении появилось много иностранных мультсериалов, которые обожало множество детей. Прибегая из школы, они скорее включали телевизор, чтобы посмотреть очередную серию любимого мультика.

Совершим путешествие по переулкам памяти и заново откроем для себя шедевры нашего детства, купаясь в теплом сиянии ностальгии. Кино 24 подготовил 5 мультсериалов, которые вы точно помните.

Смотрите также 3 мини-сериала о спорте, которые стоит посмотреть каждому

"Огги и кукарачи" (1998 – 2012)

В этом мультфильме маленькие зрители встречают Огги, милого котика с большим аппетитом и еще большим сердцем. Все, чего он хочет, – это удобное место для сна, вкусная еда и телевизор. Но его мирную жизнь переворачивают с ног на голову озорные тараканы – Марки, Ди-Ди и Джои. Сможет ли Огги перехитрить этих назойливых вредителей и восстановить гармонию в своем доме?

"Огги и кукарачи": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Губка Боб Квадратные штаны" (1999 – до сегодня)

Губка Боб Квадратные Штаны – один из самых популярных американский мультиков, который вышел в эфир в 1999 году и быстро стал любимцем фанатов.

Губка Боб – милый весельчак, который живет в уютном ананасовом домике со своим другом, улиткой Гэри. Бикини Боттом также является домом для целой плеяды ярких персонажей, таких как морская звезда Патрик, умная белка Сэнди и кальмар-перфекционист Сквидвард.

"Губка Боб Квадратные штаны": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Чип и Дейл – Бурундучки-спасатели (1980 – 1990)

Бурундучки-спасатели Чип и Дейл – это очень веселый и интересный телесериал.

Так, зрители встретили динамичную команду героев, в которую кроме Чипа и Дейла входит Пружинка – симпатичная мышка, Сырогрыз, который не представляет жизни без кусочка сочного сыра, и верная мушка Гадзик. Эти бесстрашные друзья всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Мультсериал покажет увлекательные приключения с этой уникальной командой спасателей.

"Чип и Дейл – Бурундучки-спасатели: смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Утиные истории" (1987 – 1990)

Приготовьтесь окунуться в приключенческий мир мультсериала с очаровательным миллиардером Скруджем Макдаком и его тремя озорными племянниками в главных ролях. Несмотря на свои богатства, Скрудж пытается защитить свое огромное состояние от коварных злодеев. Этот мультсериал погрузит в интересные истории, когда главные герои проходят через захватывающие испытания и забавные неприятности.

"Утиные истории": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Черепашки-ниндзя" (1987 – 2017)

Черепашки-ниндзя – это удивительная команда из четырех черепашек-мутантов – Донателло, Рафаэля, Леонардо и Микеланджело. Они учатся навыкам ниндзя у своего мудрого сенсея Сплинта, крысы-мутанта. Вместе они живут в подземной канализации Манхэттена и защищают улицы Нью-Йорка от зла.

"Черепашки-ниндзя": смотрите онлайн трейлер мультсериала

Эти мультсериалы действительно стали культовыми и любимыми для многих детей 90-х. Интересные сюжеты и оригинальные истории – то, что привлекало маленьких зрителей когда-то и продолжает выполнять эту миссию до сих пор.