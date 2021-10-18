Музыкальная пародия на "Игру в кальмара": Рами Малек стал участником игры на выживание в телешоу
Источник:24 канал
Рами Малек снялся для музыкальной пародии на "Игру в кальмара" от Netflix в эфире американского телешоу Saturday Night Live. События ролика происходят на фоне декораций сериала, где артисты участвуют в смертельных соревнованиях. .
Звезда "Богемной рапсодии" и "007: Не время умирать" Рами Малек снялся в музыкальной пародии на популярный южнокорейский сериал "Игра в кальмара". В ней актер поет вместе с участником шоу и известным комиком Питом Дэвидсоном.
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Пародийная кантри-песня была написана авторами американского шоу Saturday Night Live на бит и мотив трека Branchez & Big Wet Turn Up on the Weekend 2017 года.
"Меня только что уволили, счет в баре не оплачен. Да, я на мели, и это ужасно обидно. Видимо, мне придется играть в "Игру в кальмара", – поет Дэвидсон в начале музыкального скетча.
"Жена меня ненавидит, и мне даже пришлось продать своего щенка", – подпевает Малек.
Пародия на "Игру в кальмара": смотрите видео телешоу
Что известно о сериале "Игра в кальмара"
По состоянию на 18 октября 2021 года южнокорейский сериал "Игра в кальмара" на стриминговом сервисе Netflix является самым популярным сериалом со времен существования самой платформы. Сериал проводит резонансную тему новостных каналов и социальных сетей. Проект принес для Netflix более 900 миллионов прибыли, тогда как компания вложила на разработку проекта лишь 21 миллион.