Музыкальная пародия на "Игру в кальмара": Рами Малек стал участником игры на выживание в телешоу

Рами Малек снялся для музыкальной пародии на "Игру в кальмара" от Netflix в эфире американского телешоу Saturday Night Live. События ролика происходят на фоне декораций сериала, где артисты участвуют в смертельных соревнованиях. .

Звезда "Богемной рапсодии" и "007: Не время умирать" Рами Малек снялся в музыкальной пародии на популярный южнокорейский сериал "Игра в кальмара". В ней актер поет вместе с участником шоу и известным комиком Питом Дэвидсоном.

Пародийная кантри-песня была написана авторами американского шоу Saturday Night Live на бит и мотив трека Branchez & Big Wet Turn Up on the Weekend 2017 года.

"Меня только что уволили, счет в баре не оплачен. Да, я на мели, и это ужасно обидно. Видимо, мне придется играть в "Игру в кальмара", – поет Дэвидсон в начале музыкального скетча.

"Жена меня ненавидит, и мне даже пришлось продать своего щенка", – подпевает Малек.

Пародия на "Игру в кальмара": смотрите видео телешоу