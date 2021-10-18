Музична пародія на "Гру в кальмара": Рамі Малек став учасником гри на виживання у телешоу

18 жовтня 2021 , 17:41
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Джерело:

24 канал

Рамі Малек знявся для музичної пародії на "Гру в кальмара" від Netflix в ефірі американського телешоу Saturday Night Live. Події ролику відбуваються на тлі декорацій серіалу, де артисти беруть участь у смертельних змаганнях. .

Зірка "Богемної рапсодії" та "007: Не час помирати" Рамі Малек знявся у музичній пародії на популярний південнокорейський серіал "Гра в кальмара". У ній актор співає разом з учасником шоу та відомим коміком Пітом Девідсоном.

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Пародійна кантрі-пісня була написана авторами американського шоу Saturday Night Live на біт і мотив треку Branchez & Big Wet Turn Up on the Weekend 2017 року."

Мене щойно звільнили, рахунок в барі не сплачено. Так, я на мілині, і це страшенно прикро. Мабуть, мені доведеться грати в "Гру в кальмара", – співає Девідсон на початку музичного скетчу.

"Дружина мене ненавидить. і мені навіть довелося продати своє цуценя", – підспівує Малек.

Пародія на "Гру в кальмара": дивіться відео телешоу

Що відомо про серіал "Гра в кальмара"

Станом на 18 жовтня 2021 року південнокорейський серіал "Гра в кальмара" на стримінговому сервісі Netflix є найпопулярнішим серіал з часів існування самої платформи. Серіал проводжує залишатись резонансною темою новинних каналів та соціальних мереж. Проєкт приніс для Netflix більше 900 мільйонів прибутку, тоді як компанія вклала на розробку проєкту лише 21 мільйон.
Автор: Богдана Ткачук