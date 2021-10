Зірка "Богемної рапсодії" та "007: Не час помирати" Рамі Малек знявся у музичній пародії на популярний південнокорейський серіал "Гра в кальмара". У ній актор співає разом з учасником шоу та відомим коміком Пітом Девідсоном.

Пародійна кантрі-пісня була написана авторами американського шоу Saturday Night Live на біт і мотив треку Branchez & Big Wet Turn Up on the Weekend 2017 року."

Мене щойно звільнили, рахунок в барі не сплачено. Так, я на мілині, і це страшенно прикро. Мабуть, мені доведеться грати в "Гру в кальмара", – співає Девідсон на початку музичного скетчу.

"Дружина мене ненавидить. і мені навіть довелося продати своє цуценя", – підспівує Малек.

Пародія на "Гру в кальмара": дивіться відео телешоу