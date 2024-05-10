Звезды комедийного фильма "Мы – Миллеры" тогда и сейчас: как изменились актеры за 11 лет

Одиннадцать лет назад мировой кинематограф украсила незабываемая комедия "Мы – Миллеры". Этот фильм стал настоящим хитом, покорив зрителей своим юмором, неожиданными поворотами и игрой звездных актеров.

Несмотря на то, что фильм дебютировал на экранах еще в 2013 году, он до сих пор не теряет своей популярности и призывает к просмотру настоящих поклонников комедийных лент. Кино 24 покажет, как изменились актеры, сыгравшие главные роли в этой киноработе.

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"Мы – Миллеры": о чем фильм

Наученный опытом торговец марихуаной решает нанять фальшивых членов семьи – любящую жену и двух очаровательных детей, чтобы они помогли ему в необычном приключении: перевезти через мексиканскую границу огромную партию марихуаны.

Однако путешествие не пройдет совсем идеально. Какие же вызовы предстанут перед счастливой "семьей"?

"Мы – Миллеры": смотрите онлайн трейлер фильма

Как изменились актеры киноленты



Дженнифер Энистон – Сара О'Райли тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Уилл Поултер – Кенни Роззмор тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Джейсон Судейкис – Дэвид Кларк тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Эмма Робертс – Кейси Мэтис тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Если вы любите комедийные истории, то просмотр фильма "Мы – Миллеры" точно произведет на вас впечатление. Ведь эта лента относится к тем, которые можно просматривать далеко не только один раз.