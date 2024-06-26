Пока Евро-2024 в разгаре: 5 невероятных фильмов о легендах футбола

Сегодня, 26 июня состоялся долгожданный матч Украина –Бельгия. Украинская сборная вылетела из турнира, но на этом чемпионат Европы не завершается. На фоне невероятных поединков предлагаем посмотреть фильмы о легендах футбола.

В подборке Кино 24 – 5 фильмов о пяти знаменитостях в футболе. Если вас интересует эта тема или вы хотите узнать больше о легендарных футболистах – эти ленты для вас.

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"Пеле: Рождение легенды"

Биографический фильм демонстрирует немало эпизодов из жизни и карьеры бразильского футболиста Пеле. От детства до победы на Чемпионате мира в Швеции – тогда Пеле было 17 лет. Семья Эдсона Арантиса ду Насименту (его настоящее имя) жила немного, а его отец, который тоже был неплохим игроком, рано получил травму. Но папа с мамой делали все для счастливой жизни детей.

"Пеле: Рождение легенды": смотрите трейлер онлайн

"Марадона"

Документальный фильм рассказывает о жизненном пути знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны. Он состоит из семи эпизодов, каждый из которых имеет название одного из смертных грехов. Отдельно в фильме показана борьба Марадоны с наркотической зависимостью, его семья, друзья и политические взгляды.

"Марадона": смотрите трейлер онлайн

"Месси"

В центре документальной ленты – жизнь легендарного нападающего испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. Фильм состоит из архивных видео, фрагментов старых роликов, помогающих раскрыть личность Месси. В съемках также приняли участие другие футболисты и коллеги.

"Месси": смотрите трейлер онлайн

"Зидан: Портрет 21 века"

Французский документальный фильм посвящен жизни Зинедина Зидана, который завершил профессиональную карьеру в 2006 году. Тогда он получил красную карточку на Чемпионате мира за удар соперника. В ленте не звучит ни слова: зато здесь показывают детали каждого движения Зидана во время матча.

"Зидан: Портрет 21 века": смотрите трейлер онлайн

"Джордж Бест. Сам по себе"

Фильм базируется на интервью с друзьями знаменитого футболиста и звездами футбола. Здесь много архивных редких снимков. Несмотря на то, что Бест страдал от алкогольной зависимости, в ленте сосредоточились на его успехах.

"Джордж Бест. Сам по себе": смотрите трейлер онлайн