На Гая Ричи подали в суд за случившееся боевик "Джентльмены"

Писатель Микки Де Хара подал иск в суд на британского режиссера Гая Ричи из-за боевика "Джентльмены". Он утверждает, что Ричи скопировал детали сценария.

По словам Де Хара, режиссер пригласил написать продолжение гангстерского фильма "Рок-н-ролльщик" еще в 2008 году. Сюжет должен был базироваться на личном опыте писателя – он когда-то чуть не очутился в тюрьме.

Смотрите также 13 замечательных фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix к концу апреля

На Гая Ричи подали в суд за фильм "Джентльмены"

Десять лет спустя, когда Де Хара представил сценарий о дилере, Ричи его отклонил. Он заявил, что "время гангстерского кино прошло" и сообщил о прекращении проекта. В 2019 году Гай Ричи выпустил "Джентльменов". По словам писателя, режиссер взял из его сценария "уникальные детали сюжета", включая персонажей.

Де Хара говорит, что после выхода фильма пытался связаться с Ричи, чтобы указать сходство двух проектов. Однако тот ответил, что уже несколько лет он и его люди пытаются связаться с Де Хара, но безрезультатно. Режиссер также предложил право на другой проект, в котором писатель не участвовал, поскольку предоставление авторских прав на "Джентльменов" было невозможно.

Сценарист хочет, чтобы его оригинальная работа, использованная в "Джентльменах" без его согласия и вознаграждения, была признана. Он также требует компенсации более чем в 250 тысяч долларов, включая часть прибыли от фильма.

Что известно о фильме "Джентльмены"

Сюжет фильма разворачивается вокруг эмигранта по имени Микки Пирсон (Мэттью Мак-Конеги), построившего успешную империю по распространению марихуаны в Лондоне. Мужчина стремится избавиться от бизнеса и уйти в тень, но такое решение перерастает в настоящую серию заговоров и шантажа, поскольку другие стремятся украсть его достояние. Кроме Мэттью МакКонеги и Колина Фаррелла, в ленте сыграли такие актеры, как Чарли Ханнем, Генри Голдинг, Мишель Докер, Джереми Стронг, Эдди Марсан, Хью Грант и другие.

"Джентльмены": смотрите трейлер фильма