Может превзойти "Голодные игры": 5 вещей, которые нужно знать о фильме "Уродина" от Netflix

В 2010-х годах на пике популярности были антиутопии "Голодные игры", "Дивергент" и "Бегущий в лабиринте". Но еще в 2005 году писатель Скотт Вестерфельд выпускает книгу "Уродина", которая тоже стала культовой в то время.

Спустя много лет спустя произведение решили экранизировать. Кино 24 расскажет больше об антиутопическом научно-фантастическом триллере "Уродина" (Uglies).

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Где и когда смотреть

Экранизацию культовой книги можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Премьера фильма уже сегодня – в пятницу, 13 сентября.

Есть ли официальный трейлер

Трейлер фильма вышел 8 августа. Он показывает Талли – 16-летнюю главную героиню, которая ожидает пластическую операцию. Лишь после этой процедуры она станет красивой и привлекательной в глазах общества. В видео показывают, как Талли видит симуляцию ее лица после операции.

Она довольна будущим результатом, но когда ее подруга возвращается после процедуры, у Талли закрадываются сомнения: стоит ли быть "красивой" такой ценой. Трейлер показывает, что Талли сбегает из мира. Но бороться против такой мощной системы – совсем непростая задача.

"Уродина": смотрите трейлер онлайн

Кто сыграет в фильме

Главную роль – Талли – сыграет актриса Джои Кинг. Ранее она сыграла в фильме "Семейное дело" с Николь Кидман и Заком Эфроном. Актрису выбрали на роль еще в 2020 году. Она признавалась, что фанатела от книги в 11 лет.

Также в фильме появятся такие актеры: Чейз Стоукс (в роли Пэрис), Кит Пауэрс (в роли Дэвида), Лаверн Кокс (сыграет доктора Кейбла), Бриенн Тджу, Чармин Ли, Джордан Шерли и другие.

О чем рассказывает триллер

В футуристическом антиутопическом мире с навязанными стандартами красоты девушка-подросток, которая ждет обязательную пластическую операцию, отправляется на поиски пропавшей подруги,

– говорится на Netflix.

Как проходили съемки

Режиссером фильма стал МакДжи (Джозеф Макгинти Никол), который получил известность после "Ангелов Чарли". Он сотрудничал с автором произведения Вестерфельдом, чтобы гарантировать качественный результат. К слову, писатель стал исполнительным продюсером. Поэтому, кинокартина должна быть максимально приближена к книге.

Съемки начались в октябре 2021 года и завершились только в декабре: все прошло успешно. Несмотря на это, фанам понадобилось подождать еще несколько лет до выхода. Даже появились сомнения: выйдет ли экранизация в свет после длительного молчания.

Все потому, что фильм "застрял" в процессах разработки, юридических и художественных вопросах. В то же время режиссер считает, что его выход является как никогда актуальным – с ростом популярности соцсетей, где навязывают стандарты красоты.