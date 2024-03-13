В прошлом году победу фильма “Навальный” демонстрировали в сокращенной международной версии, что вызывает возмущение украинской стороны. Факт того, что триумф украинского документального фильма, который раскрывает правду о жестокой и кровопролитной войне, хотят сделать незамеченным в мире, вызывает возмущение.

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Украина обратилась к Disney с просьбой показать миру награждение "20 дней в Мариуполе" на Оскар-2024

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к руководству компании Walt Disney Company с просьбой создать и распространить обновленную международную версию видео церемонии Оскар, включая фрагмент награждения украинского фильма "20 дней в Мариуполе".

Этот момент, который вызвал колоссальную эмоцию в зале кинотеатра Долби и в многочисленных сообщениях в интернете, не увидят зрители во многих странах Восточного полушария и те, кто будет смотреть церемонию в дальнейших многочисленных показах,

– написали представители Украины.

Представители Нацсовета отметили, что украинцы с большим энтузиазмом приняли новость о признании ленты "20 дней в Мариуполе" победителем в номинации "Лучший документальный фильм", а речь режиссера фильма Мстислава Чернова цитировали практически все медиа в демократических странах.

Сегодня все демократии мира поддерживают любую возможность противостоять военной агрессии, угрожающей мирному мировому порядку. В этот момент ваш персонал принимает удалить часть церемонии, где журналисты получают награду за полнометражную документальную ленту, которая рассказывает об ужасах и бесчеловечной жестокости войны,

– говорится в заявлении.

Пока неизвестно, прислушивается ли руководство компании Walt Disney к Украине и наша сторона делает все возможное для того, чтобы правда об Украине распространилась по всему миру. А также, чтобы наша громкая победа в такие темные времена для страны не замалчивалась.

Победу Украины на Оскар-2024 вырезали из сокращенной международной трансляции: что произошло

11 марта 2024 года фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова одержал первую победу Оскар для Украины, получив награду за лучший документальный фильм.

В этом году церемонию кинопремии транслировало "Суспільне". Вечером 11 марта был запланирован показ международной сокращенной версии, но после получения материалов для трансляции от организаторов, команда обнаружила отсутствие фрагмента награждения украинского фильма.

Исполнительный продюсер телеканала "Суспільне Культура" Лукьян Галкин отметил, что в прошлом году в той же номинации победу получила лента о российском политике Навальном и для нее нашлось место в сокращенной трансляции.

В ответ на запрос Украинской службы "Голоса Америки", Disney объяснила, что включение победы "20 дней в Мариуполе" в международную телеверсию Оскара было ограничено временными рамками, которые предусматривают, что короткая версия шоу должна длиться 90 минут.