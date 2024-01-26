Хватит разрушений, – украинская актриса во время войны неожиданно вступилась за Достоевского

Надежда Маринка, украинская актриса, которая, несмотря на то, что снималась в русских сериалах, любит и гордится своей страной, Украиной. Однако она выступает против идеи бойкотирования произведений российских классиков.

Маринка выступила в защиту Федора Достоевского и заявила, что будет любить его, несмотря на все преступления, которые совершает российская власть в Украине.

Рекомендуем На грани с реальностью: 5 остросюжетных фильмов, снятых по мотивам легендарных компьютерных игр

Украинская актриса защитила Достоевского

Она считает, что классические произведения, созданные 100-200 лет назад, не имеют ответственности за действия диктатора Владимира Путина сегодня. Кроме того, Надежда защищает Достоевского потому, что, как она говорит, он осуждал действия власти.

Я не перестану любить авторов, которые знали историю, были против императоров и писали об ужасной власти. Сказать, что я буду осуждать человека, который жил 100-200 лет назад, из-за того, что делает сейчас Путин, – ну это смешно,

– сказала Маринка.

Также одной из причин, почему актриса выступает в защиту Достоевского, являются ее воспоминания о детстве. Частично на основе произведений этого русского классика выстраивалось ее мировоззрение.

"Считаю, что нужно бороться с настоящим и будущим и не трогать прошлое. Хватит с нас разрушений... Конечно, что я не буду утверждать, что культура и творческие люди "вне политики", но буду откровенной: есть то, на чем я росла. Не могу ненавидеть то, что кажется мне ностальгическим, детским", – объяснила Надежда.

Надежда Маринка – украинская актриса, которая работала в России

Актриса Надежда Маринка, до начала полномасштабного вторжения России в Украину, была известна своим участием в сериалах и рекламных проектах, выступала в роли телеведущей. Однако война радикально изменила жизнь артистки.

Чтобы спасти свою большую семью, состоящую из 11 детей, с оккупированной россиянами территории Украины, где продолжались бесконечные бои, ей пришлось покинуть страну, работать на виноградниках и в роли официантки, начиная свою карьеру снова с нуля.

Среди украинских фильмов и сериалов, в которых снялась Надежда: "Вызов", "Водная полиция", "След" и другие.