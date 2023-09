Она классная, – Надин из "Холостяка" о встрече с Дженнифер Энистон и оплате съемок в Голливуде

Блоггерша, актриса, модель и участница шоу "Холостяк-11" Надин Медведчук рассказала о своей жизни и работе в Голливуде. Там она снялась в супергеройском комедийном экшне "Синий жук" и познакомилась с Дженнифер Энистон.

Кроме этого, звезда рассказала, что первым человеком, который помог ему в Лос-Анджелесе, стала Рамона, невеста актрисы Ребел Уилсон. Сколько зарабатывает Надин в Голливуде – читайте дальше.

Надин Медведчук о работе в США

В разговоре с изданием Viva женщина рассказала, как она попала в Голливуд и как происходили съемки фильма "Синий жук".

Мои знакомые актеры из Голливуда посоветовали подать заявку в Central Casting и еще на несколько сайтов. Я послала свою анкету повсюду, и меня сразу согласовали в фильм "Синий жук" на роль дублера-каскадера главной героини. Мой типаж полностью подошел,

– сказала звезда.

Как сообщила Надин, съемки продолжались в течение недели, и большинство из них происходило на зеленом фоне. "Меня поразило, насколько работа команды организована и профессиональна. Не было отставания от тайминга, у нас был пышный фуршет с блюдами мексиканской кухни, поскольку 80 % работников – мексиканцы. На съемочной площадке я познакомилась и подружилась с режиссером Анхелем Мануэлем Сото. Они также пригласили меня на презентацию фильма", – поделилась она.

Надин Медведчук / Фото из инстаграма

За день съемок Надин зарабатывала 350 долларов, которые еще не облагаются налогом. "30% налога исчисляют из этой суммы. Главные актеры, конечно, зарабатывают больше. Деньги приходят по почте в чеках, которые потом можно вывести в банке на свой счет", – рассказала она.

Кроме "Синего жука" Надин еще снималась в таких фильмах: Unicorn, The Company You Keep, The Upshaws, Athena – Season 3. Это были роли, которые мне меньше нравились. Соответственно, меньше и оплата. Но я работала в одном кадре с Дженнифер Энистон. Она очень классная. Даже удалось с ней немного пообщаться».

