Накануне премьеры "Человека-паука 3": за что критики хвалят ленту, а за что – критикуют

На днях состоялись пресс показы фильма "Человек-паук: Нет пути домой"; журналисты западных изданий и критики уже дали свои первые отзывы о новой ленте из трилогии. Большинству фильм понравился, хвалят его эмоциональную суть, но некоторые критикуют его чрезмерный фан-сервис. В украинских кинотеатрах фильм стартует уже послезавтра, 16 декабря!

На Rotten Tomatoes картина пока не получила ни одного негативного обзора, рейтинг 100% на основе 29 рецензий. На Metacritic фильм набрал 71 балл из 100, учитывая 18 отзывов.

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Рецензенты уверяют, что фильм точно понравится всем поклонникам предыдущих частей о "Человеке-пауке", где главные роли сыграли Тоби Магвайр и Эндрю Гарфилд. Также В "Нет пути домой" есть очень много отсылок к "Новому человеку-пауку". Кроме этого, обозреватели рекомендуют дождаться сцен после титров.

Интересно о третьем фильме из трилогии о Человеке-пауке

Премьера: 16 декабря

Режиссер: Джон Уоттс

Жанр: боевик, приключения, фантастика

В ролях: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч

В предыдущем фильме Мистерио заявил всему миру о том, что Человек – паук – это Питер Паркер. Жизнь стала невероятно некомфортной для Питера – каждый хочет с ним сфотографироваться. Похоже, что он обратится за помощью к Доктору Стрейджа, но заклятие забвения, которое провозгласит Стивен, подействует совсем не так, как предполагалось заранее. Чем закончится непредсказуемая история киновселенной Marvel, можно будет узнать уже 16 декабря!

"Человек-паук: Нет пути домой": смотрите трейлер

Первые отзывы о "Человеке-пауке: Нет пути домой"

Мэй Абдулбаки, ScreenRant: "Понимание сюжетов предыдущих фильмов чрезвычайно важно. Если вы в курсе предыстории злодеев не из фильмов киновселенной Marvel, то динамика отношений между персонажами и метаюмор (а его здесь много) заиграют новыми красками. Благодаря тому, что Питер наконец взял дело в свои руки, No Way Home может взлететь выше, чем любой из предыдущих фильмов о Человеке-пауке в MCU";

Джон Дефор, THR: "Некоторые из фан-сервисов здесь изображены неплохо, но некоторые из них довольно неясны: вы ожидаете, что актер посмотрит в камеру и подмигнет вам после того, как скажет свою реплику. Но этого не происходит";

Мэтт Сингер, Screen Crush: "Главный герой расскажет, что ключ к привлекательности Человека-паука не в его удивительных способностях или крутом костюме. Нам понравился этот фильм";

Алонсо Дюральде, The Wrap: "Самым супергероическим подвигом может быть способность фильма удерживать человеческие эмоции и отношения в центре внимания, даже когда время и пространство "скручиваются в узлы";

Тесса Смит, Mama's Geeky: "Фанаты будут аплодировать, плакать, смеяться и прыгать со своих мест. Безумный фильм и эмоциональные американские горки (но в лучшем виде). Музыка, игра, кинематография, визуальные эффекты и душа – все вместе создает что-то действительно эпическое. Это лучший фильм о Человеке-пауке и это то, что фанаты всегда хотели увидеть";

Амелия Эмбервинг, IGN: "Его влияние на вселенную невероятно, и даже общие эмоциональные ритмы – все это заслуженно. Хотя он борется с некоторыми уставшими образами супергероев, остальные в нем заставит фанатов улыбнуться до ушей";

Дэвид Феер, Rolling Stone: "Нет пути домой" – замечательный фильм о супергероях. В нем есть несколько замечательных декораций, в частности битва является доказательством того, что режиссер Джон Уоттс становится лучшим в постановке подобных вещей".



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