5 главных различий между фильмом "Наша вина" и оригинальной книгой
- Фильм "Наша вина" имеет значительные расхождения с оригинальной книгой, особенно в изображении характеров главных героев и второстепенных персонажей.
- Сюжетные линии, такие как выздоровление мамы Ника и беременность Ноа, были изменены или значительно сокращены в фильме, что вызвало разочарование у фанов.
На днях состоялась долгожданная премьера фильма "Наша вина". Это финальная часть драматической истории любви, которая не оставила равнодушными многих.
"Наша вина" – это третья и финальная часть экранизации серии "Виноваты". У многих фанов испанской драмы были определенные ожидания относительно фильма, особенно у тех, кто читал оригинальную книгу. Оказалось, что между произведением и его экранизацией есть разница, пишет Кино 24 со ссылкой на тикток-страницу natasartori.
Глубина главного героя
В книге Ник обижен на Ноа, поэтому она пыталась исправить и загладить ситуацию. Тогда как в фильме именно Ник выглядит инициатором, а его страданиям, характера и эмоциям совсем не уделили внимания.
Характер Майкла
В фильме Ноа спокойно подходила к Майклу и общалась с ним. Однако в книге девушка его боялась, ведь он был одним из главных антагонистов.
Сюжетная линия мамы Ника
В оригинальной книге мать Ника выздоравливает. Однако режиссеры и сценаристы фильма почему-то решили попрощаться с этой героиней.
Беременность Ноа
В книге этому моменту посвящено много внимания, даже мельчайшие детали вызвали интерес. Но в фильме много важных сцен пропустили или смешали между собой, что не оправдало ожиданий многих зрителей.
Второстепенные персонажи
Чрезмерное внимание к Симону, взаимодействие Софии и Майкла – все это кажется некоторым фанам книги лишним в фильме.
Отзыв на фильм "Наша вина" по сравнению с фильмом: видео
Премьера фильма "Наша вина" состоялась 16 октября на Prime Video. Лента уже покоряет соцсети – зрители делятся отзывами и впечатлениями.