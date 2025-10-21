"Наша вина" – это третья и финальная часть экранизации серии "Виноваты". У многих фанов испанской драмы были определенные ожидания относительно фильма, особенно у тех, кто читал оригинальную книгу. Оказалось, что между произведением и его экранизацией есть разница, пишет Кино 24 со ссылкой на тикток-страницу natasartori.

К слову Где сейчас актер, сыгравший роль харизматичного красавца Ника в фильме "Наша вина"

Глубина главного героя

В книге Ник обижен на Ноа, поэтому она пыталась исправить и загладить ситуацию. Тогда как в фильме именно Ник выглядит инициатором, а его страданиям, характера и эмоциям совсем не уделили внимания.



Ник / Кадр из фильма

Характер Майкла

В фильме Ноа спокойно подходила к Майклу и общалась с ним. Однако в книге девушка его боялась, ведь он был одним из главных антагонистов.

Сюжетная линия мамы Ника

В оригинальной книге мать Ника выздоравливает. Однако режиссеры и сценаристы фильма почему-то решили попрощаться с этой героиней.

Беременность Ноа

В книге этому моменту посвящено много внимания, даже мельчайшие детали вызвали интерес. Но в фильме много важных сцен пропустили или смешали между собой, что не оправдало ожиданий многих зрителей.



Ноа / Кадр из фильма

Второстепенные персонажи

Чрезмерное внимание к Симону, взаимодействие Софии и Майкла – все это кажется некоторым фанам книги лишним в фильме.

Отзыв на фильм "Наша вина" по сравнению с фильмом: видео

Премьера фильма "Наша вина" состоялась 16 октября на Prime Video. Лента уже покоряет соцсети – зрители делятся отзывами и впечатлениями.