"Наша провина" – це третя та фінальна частина екранізації серії "Винні". У багатьох фанів іспанської драми були певні очікування щодо фільму, особливо у тих, хто читав оригінальну книжку. Виявилось, що між твором та його екранізацією є різниця, пише Кіно 24 з посиланням на тікток-сторінку natasartori.

Глибина головного героя

У книжці Нік ображений на Ноа, тому вона намагалась виправити й загладити ситуацію. Тоді як у фільмі саме Нік має вигляд ініціатора, а його стражданням, характеру та емоціям зовсім не приділили уваги.



Нік / Кадр з фільму

Характер Майкла

У стрічці Ноа спокійно підходила до Майкла та спілкувалась з ним. Однак у книжці дівчина його боялася, адже він був одним з головних антагоністів.

Сюжетна лінія мами Ніка

В оригінальній книжці мати Ніка одужує. Проте режисери й сценаристи фільму чомусь вирішили попрощатися з цією героїнею.

Вагітність Ноа

У книжці цьому моменту присвячено багато уваги, навіть найдрібніші деталі викликали зацікавлення. Але у фільмі багато важливих сцен пропустили або ж змішали між собою, що не виправдало очікувань багатьох глядачів.



Ноа / Кадр з фільму

Другорядні персонажі

Надмірна увага до Сімона, взаємодія Софії й Майкла – все це здається деяким фанам книжки зайвим у фільмі.

Відгук на фільм "Наша провина" у порівнянні з фільмом: відео

Прем'єра фільму "Наша провина" відбулась 16 жовтня на Prime Video. Стрічка вже підкорює соцмережі – глядачі діляться відгуками й враженнями.