7 бесподобных образов Натали Портман: подборка самых ярких ролей актрисы

Непревзойденной Miss Dior сегодня, 9 июня 2021 года, исполняется 40 лет! Кажется, недавно она дебютировала в культовом "Леоне", а сегодня уже празднует свой серьезный юбилей. Красота актрисы расцвела, как и ее мастерская игра на киноэкранах, поэтому редакция Кино 24 собрала для вас лучшие роли именинницы.

За плечами Натали Портман четыре десятка актерских работ, многие из которых уже стали классикой кинематографа. Актриса неоднократно получала номинации престижных мировых премий, но самое главное – она обладательница премий Оскар, Золотой глобус и BAFTA.

1. Леон

Год: 1994

Оригинальное название: Leon: The Proffessional



Кадр из фильма "Леон" / Getty Images

В фильме режиссера Люка Бессона Натали Портман сыграла рядом с Жаном Рено. Дебютную роль актриса исполнила в 13 лет. Она сыграла девочку Матильду, которая хочет отомстить наркобарону (Гари Олдман) за убийство своего маленького братика. Она встречается с героем Жана Рено – киллером, который помогает ей осуществить желаемое. Фильм стал культовым не только благодаря игре несравненной троицы, но и благодаря костюмам героев и саундтреку. Образ Натали Портман из фильма "Леон" до сих пор пользуется популярностью среди молодежи: короткая прическа, чокер, объемная обувь и короткая юбка. А песня Стинга "Shape Of My Heart" стала неповторимым хитом 90-ых.

"Леон" 1994: смотрите трейлер фильма

2. Близость

Год: 2004

Оригинальное название: Closer



Кадр из фильма "Близость" / IMDb

В основе сюжета история двух женщин и двух мужчин, которых случайная встреча заставляет ввязаться в странную любовную игру на четверых. Натали в картине Майка Николса предстала в образе стриптизерши из Лондона. В таком амплуа актриса оказалась впервые и, стоит отметить, с успехом справилась с поставленной задачей. Портман продемонстрировала все свое актерское мастерство наравне с гигантами кинематографа: Джудом Лоу, Клайвом Оуэном и Джулией Робертс.

"Близость" 2004: смотрите трейлер онлайн

3. V значит Vendetta

Год: 2006

Оригинальное название: V for Vendetta

Сюжет картины происходит в 2038 году в тоталитарной Британии. По сюжету Иви Хэммонд (Натали Портман), арестовывают за антиправительственную деятельность. Но несмотря на все, важным событием всего фильма становится пожертвование актрисой своими роскошными волосами, позволив себя для сюжета побрить наголо. Впрочем, после всего Натали даже заявила, что давно мечтала о короткой прическе, так что во имя кино грех не подстричься.

"V значит Vendetta" 2006: смотрите трейлер фильма

4. Звездные войны

Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза (Star Wars Episode и: The Phantom Menace) – 1999

Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов (Star Wars Episode и: Attack of the Clones) – 2002

Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов (Star Wars Episode и: Revenge of The Sith) – 2005

Натали Портман идеально вписалась в роль королевы планеты Набу – Падме Амидалы. Заняв место на троне, Падме должна была носить сложные костюмы и грим. Художник по костюмам Триша Биггар и дизайнер Иэн Маккейга начали за три года (!) до съемок первого фильма работать над образами юной королевы: искали самые красивые, дорогие, винтажные бархатные и шелковые ткани, работали над эскизами.



Кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза" / IMDb



Кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов" / IMDb



Костюм из фильма "Звездные войны. Эпизод III. Месть Ситхов" / IMDb

5. Черный лебедь

Год: 2010

Оригинальное название: Black Swan



Образ Натали Портман в фильме "Черный лебедь" / IMDb

Благодаря роли балерины Нины Натали заставила замолчать всех скептиков: ее игра в "Черном лебеде" безупречна. Ей пришлось играть беременной, похудеть для роли и несколько месяцев заниматься балетом. Но главное: убедительно изобразить раздвоение личности на фоне стремления достичь совершенства, которое поглотило героиню. Первый "Оскар" Портман в номинации за лучшую женскую роль.

"Черный лебедь" 2010: смотрите трейлер фильма

6. Джеки

Год: 2016

Оригинальное название: Jackie



Натали Портман в образе Жаклин Кеннеди / IMDb

Актриса также сыграла Жаклин Кеннеди, первую леди Соединенных Штатов начала 60-х, самую популярную женщину того времени. Сюжет фильма останавливается на самом страшном периоде жизни женщины – убийстве мужа. Кстати, эта роль принесла ей третью номинацию на "Оскар".

"Джеки" 2016: смотрите трейлер онлайн

7. Вокс люкс

Год: 2018

Оригинальное название: Vox Lux



Кадр из фильма "Вокс люкс" / IMDb

Натали исполнила роль популярной певицы, чья карьера пошла на спад. В юности героиня стала звездой благодаря песне, которую сочинила, переживая психологическую травму после стрельбы в школе. Она чудом выжила и снова училась ходить, а теперь переживает глубокий личностный кризис.

"Вокс люкс" 2018: Смотрите трейлер фильма