Вместе с Лопес сотрудничать с Netflix будут соучредитель Nuyorican Бенни Медина и президент компании Элейн Голдсмит-Томас. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

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Известно, что в Netflix радуются партнерству с продюсерской телекомпанией актрисы.

На протяжении всех аспектов своей карьеры Дженнифер Лопес играла важную роль в сфере развлечений. Сотрудничая с ней и Nuyorican, мы знаем, что она продолжит приносить удивительные истории, радость и вдохновение публике во всем мире,

– заявил глава отдела глобальных фильмов Netflix Скотт Стубер.

Этой новостью актриса также поделилась с подписчиками в своем инстаграме.