Разом з Лопес співпрацювати з Netflix будуть співзасновник Nuyorican Бенні Медіна та президент компанії Елейн Голдсміт-Томас. Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.
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Відомо, що у Netflix радіють партнерству з продюсерською телекомпанією акторки.
Протягом усіх аспектів своєї кар'єри Дженніфер Лопес відігравала важливу роль у сфері розваг. Співпрацюючи з нею і Nuyorican, ми знаємо, що вона продовжить приносити дивовижні історії, радість і натхнення публіці у всьому світі,
– заявив голова відділу глобальних фільмів Netflix Скотт Стубер.
Цією новиною акторка також поділилася з підписниками у своєму інстаграмі.
Акторська кар'єра Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес почала свою кінокар'єру ще у 1986 році. Відтоді актриса перевтілилась не в одну героїню стрічок та серіалів, які здебільшого були мрійливими і шалено закоханими. Зокрема, Джей Ло зіграла у таких романтичних стрічках:
- "Покоївка з Мангеттену";
- "Джилі";
- "Дівчина з Джерсі";
- "Потанцюймо?";
- "Якщо свекруха – монстр";
- "Запасний план";
- "Чого чекати, коли чекаєш дитину";
- "Почни спочатку" тощо.
Навіть у бойовику з Джейсоном Стейтемом "Паркер" актриса постала у звичному романтичному образі. Та, здається, Джей Ло активно працює над тим, щоб зруйнувати стале кліше про себе. Наразі актриса готується до зйомок 2 бойовиків, які можуть допомогти їй позбутись стереотипних ролей.
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Зараз Дженніфер Лопес працює над фільмом "Мати" з режисером Нікі Каро. У фільмі вона виконає роль кілерки. Для актриси це нове амплуа, адже раніше вона поставала перед глядачами в романтичних комедіях або ж драмах. Тому мільйони людей захотіли побачити, як Джей Ло чинитиме розправу з кривдниками.
У центрі подій фільму опиниться наймана вбивця, яка за роки своєї роботи нажила чимало ворогів. Тепер головній героїні не залишається нічого, як переховуватись від недругів, які бажають їй смерті. Покинути своє укриття кілерка наважиться тільки тоді коли її донька опиниться у небезпеці.