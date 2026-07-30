Беременная Натали Портман впервые засветила округлый животик и подогрела слухи о полу малыша

Похоже, скрывать интересное положение Наталии Портман больше не собирается. 45-летняя оскароносная актриса впервые поделилась нежной "беременной" фотосессией и окончательно растопила сердца поклонников.

На фотографии в Instagram звезда позирует в легкой рубашке, нежно обнимая уже немалый животик. В подписи всего несколько слов:

Считаю дни до нашей встречи с тобой.

Именно этот эмодзы стал темой для обсуждений в комментариях. Фанаты убеждены, что таким образом Портман тонко намекнула на пол будущего ребенка. Хотя сама актриса никаких официальных заявлений не делала, сеть уже почти единогласно "решила", что звезда ждет девочку. Похоже, интернет уже провел собственный гендер-пати – без шариков, конфетти и официального подтверждения.



Беременная Натали Портман / Фото Инстаграм звезды



Напомним, о третьей беременности Натали Портман стало известно весной. Отцом будущего ребенка является французский продюсер Танги Дестабль.

Для актрисы это будет уже третий ребенок - у него 14-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия.



Раньше в Портмане было много интересных моментов, а шанальщикам предлагалось больше чеков, и, честно говоря, сердце появилось не просто милым эмодзи, маленьким спойлером для головных новостей самых близких мыслей.

После гучного происшествия с Бенжаменом Мильпом зирка, живущая, жила одна из самых счастливых периодов своего життя. Она очень индивидуалистична, поэтому каждая новая игра в меньшей степени связана с разговорами и развлечениями среди фанатов.

Кстати, недавно беременная Кейли Куоко показала старшую дочь и откровенно рассказала, как проходит ее вторая беременность.