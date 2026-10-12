Как сообщает 24 Канал, Наташа – дочь легендарной голливудской актрисы украинского происхождения Натали Вуд, чья трагическая смерть в 1981 году до сих пор вызывает немало вопросов.



29 сентября Роберт Вагнер опубликовал в инстаграме совместное фото с Наташей, сделанное в ресторане. На снимке отец и дочь улыбаются, позируя перед камерой.

Актер также оставил трогательное поздравление, отметив, что они с женой Джилл Сент-Джон гордятся Наташей и благодарны за радость и любовь, которые она приносит в их жизнь.

Интересно, что Наташа внешне напоминает свою знаменитую мать. И хотя женщина также выбрала актерскую профессию, повторить безумную популярность Натали Вуд ей не удалось.

Что известно о семье и трагическом прошлом

Наташа родилась в 1970 году в браке Натали Вуд с продюсером Ричардом Грегсоном. Впоследствии актриса во второй раз вышла замуж за Роберта Вагнера, с которым уже состояла в браке в 1957–1962 годах.

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В 1981 году Натали Вуд погибла, утонув во время прогулки на яхте. Ей было всего 43 года. После трагедии Вагнер официально удочерил Наташу и воспитывал ее как родную дочь.

Несмотря на то, что актер не является ее биологическим отцом, они сохранили чрезвычайно близкие отношения. Наташа ранее признавалась, что Вагнер был рядом даже во время рождения ее собственной дочери.

Сейчас Роберт Вагнер живет со своей четвертой женой Джилл Сент-Джон, на которой женился еще в 1990 году. И пока Голливуд регулярно сотрясают громкие разводы и семейные раздоры, эта семья демонстрирует, что теплые отношения можно сохранить даже после непростых жизненных испытаний.

Недавно Майкл Дуглас рассказал о своем конфликте с Джулией Робертс.