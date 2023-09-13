Во время разговора с ведущей Машей Ефросининой, Наталья отметила сильные стороны Ксении, а также описала себя во время съемок. По ее словам, Мишина – это один типаж, а она совсем другой.

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Наталья Денисенко высказалась о Ксении Мишине

На нее смотришь и все… Ей ничего не нужно делать. Поставил и снимай. Все пускают слюну. А мне уже нужно что-то сыграть,

– отметила Денисенко.

Маша Ефросинина поинтересовалась, было ли так, что Ксению Мишину утверждали на роли, которые раньше играла Наталья Денисенко. Актриса ответила, что нет, но у нее есть подруг, с которыми иногда конкурирует на одной актерской роли. Денисенко подчеркнула, что это не всегда означает конфликт, но так отбирают тех, кто лучше подходит определенному типажу героинь.

"Если она лучше попадает в этот типаж, то почему ты будешь на нее обижаться?! Не святая, но я, например, пробывала в сериал "Успеть до 30", там снимается Анна Кошмал и Дарья Петрожицкая. Кажется, на роль Кошмал я пробовалась. И я смотрю, как ее загримировали и понимаю, что это ее на 100% роль", – поделилась она.

Наталья Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

К слову, недавно Денисенко показала фото, как выглядело в школьном возрасте. Также она рассказала, что в школе активно выступала на концертах, рассказывала стихи.