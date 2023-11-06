Ранее Наталья Васько работала в одном кинопроекте совместно с Байрак, а впоследствии даже снялась в ее фильме "Позднее раскаяние". Но теперь актриса рассказала о том, как все было на самом деле и почему их сотрудничество прекратилось навсегда, а также о ссорах с российскими актерами и сожалеет о русскоязычных проектах.

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Наталья Васько о предательнице Оксане Байрак

Наталья Васько и Оксана Байрак познакомились во время съемки сериала "Территория красоты", где обе исполняли актерские роли. Во время этих съемок Оксана Байрак очень волновалась, поэтому Наталья поддерживала ее. Позже режиссер рассказала Васько о своем будущем фильме и пригласила ее сняться в нем. Летом 2013 года Наталья приняла участие в этом проекте, который назывался "Позднее раскаяние". Впрочем, на площадке, когда речь зашла о Крыме, Оксана Байрак публично заявила, что он российский. На этом моменте их сотрудничество и дружба завершились. Более того, Васько рассказала, что с Оксаной Байрак очень сложно работать.

Кроме того, что она империалистка, с ней было всегда очень сложно на съемочной площадке – очень угнетала и подавляла актеров. Зачем шли к ней? Ее поддерживали украинские продюсеры, брали фильмы на телевидение,

– поделилась Васька.

Новости о том, что Байрак после полномасштабного вторжения сбежала в Россию, Наталья Васько совершенно не удивилась. Поскольку ее взгляды были понятны еще в далеком 2013 году.

Наталья Васько о ссорах с российскими актерами на площадках

Актриса призналась, что ей не раз приходилось ссориться с актерами страны-агрессора, а коллеги из Украины боялись ее поддержать. На одной из таких съемок Васько сцепилась с Дмитрием Пчелой и Владимиром Литвином, рассказывающим ей о "великой и малой Руси". И говорили, мол, чего ты по-украински здесь разговариваешь? На что Наталья не сдержалась.

Будете мне указывать, на каком языке общаться в обиходе? Я подписалась на этот проект, сценарий написанный на русском, в кадре – говорю по-вашему, московскому. А как с мамой мне разговаривать – это мое дело,

– ответила Васька.

Зато вся команда смолчала и только потом, в личном разговоре поддержала Наталью. В частности, режиссер, который сказал: "Я сегодня почувствовал такой ужас, потому что впервые увидел, что такое русский фашизм". А Наталья ответила: "Женя, а почему так тихонько?"

Наталья Васько о ролях в русскоязычных проектах

Наталья Васько призналась, что единственные роли в фильмах, за которые ей до сих пор стыдно – это работа в русскоязычных проектах. Актриса публично извинялась перед зрителями, но, даже несмотря на это, до сих пор чувствует вину. Впрочем, признается, что в Украине главные роли брали только россиян. Хотя, поделилась актриса, она готова была сниматься в украиноязычном кино даже за минимальный гонорар, но этого не было.

Наше телевидение не развернулось спиной к русскому. Впоследствии даже черные списки перестали принимать во внимание, и россияне снова начали ездить сюда. Закончились эти вояжи только с началом вторжения,

– рассказала Наталья Васько.