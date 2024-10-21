Наталка Денисенко впервые прокомментировала предательскую позицию Безрук: "Это нормально"

Известная украинская актриса Наталья Денисенко открыто поделилась своими мыслями относительно коллег, которые предали Украину. Актриса не могла обойти позицию Галины Безрук, которая вызвала возмущение у многих украинцев.

Об этом Денисенко рассказала в интервью Украинской Правде. Она подчеркнула, что в условиях войны важно оставаться верными своим принципам и поддерживать национальные ценности.

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Наталка Денисенко об измене Галины Безрук

Денисенко подчеркнула, что Галина Безрук решила остаться в России вместе со своим ребенком, выбрав строить свою карьеру в условиях агрессии против Украины.

Актриса откровенно заявила, что не готова работать с Безрук в будущем, даже если та однажды объявит о своей любви к Украине и возвращении. Для Денисенко это вопрос не только профессиональной этики, но и моральных ценностей. Она считает, что сознательный выбор остаться в стране-агрессоре свидетельствует о позиции, которую нельзя игнорировать.

Это нормально, это ее выбор. Я тоже в какой-то степени ее понимаю, почему она так сделала. Мы всегда делаем выбор или из любви, или из страха. Она сделала выбор из-за страха. Потому что она боялась, что здесь ее ничего не ждет, из-за страха за своего ребенка, карьеру. Но это не тот человек, с которым мне по пути,

– прокомментировала актриса.

Интервью Наталки Денисенко: смотрите видео онлайн

Наталка продемонстрировала свою преданность принципам, подчеркнув важность поддержки тех, кто стоит на стороне Украины в это сложное время. Она верит, что настоящая любовь к Родине проявляется не только в словах, но и в действиях.

Что известно о позиции Галины Безрук

Галина Безрук, родом из Краматорска, уже длительное время живет и работает в России. Она замужем за российским актером Артемом Алексеевым, и вместе они воспитывают дочь. Однако, с момента начала полномасштабной войны, Безрук не только не покинула Россию, но и не высказала ни разу публичного осуждения военных преступлений, совершенных режимом Путина.

Эта ситуация вызвала возмущение среди украинцев, ведь ее молчание во времена жестокости и агрессии стало поводом для обвинений в измене. Многие люди считают, что каждый, кто имеет возможность говорить, должен выступать против неправомерных действий, а ее отказ это делать воспринимается как поддержка агрессора.