Попал под российский обстрел во время съемок: где сейчас Назар Заднепровский

Назар Заднепровский - популярный и востребованный украинский актер. Украинские зрители очень любят смотреть киноленты с актером, поскольку в них он передает всю силу своего актерского таланта.

Кино 24 расскажет, где сейчас любимый актер многих украинцев. А также расскажем, чем занимается Назар Заднепровский.

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Где сейчас Назар Заднепровский

С началом полномасштабного вторжения Назар Заднепровский остался в Украине и поддерживает наше государство.

Актер является звездой национального театра имени Ивана Франко Назар Заднепровский. Однако после начала большой войны впервые сыграть на большой сцене Заднепровскому пришлось в театре имени Леси Украинки.

"Для меня это в радость, это как воздухом дышать", – так за кулисами прокомментировал первый спектакль на большой сцене после полномасштабного вторжения Заднепровский.

В программе "Тихий вечер с Еленой Кравец" в 2023 году актер также рассказывал, что во время съемок попал под обстрел.

По словам Заднепровского, во время активной фазы съемок россияне нанесли массовый ракетный обстрел. В частности, съемки проходили на киностудии FILM.UA, где рядом находилась ТЭЦ. Актер отметил, что на его глазах в ТЭЦ прилетело три ракеты. Тогда вся съемочная группа находилась в бомбоубежище.

В таком процессе актер продолжал работать. В тот период он снимался в сериале "Бешеные соседи", а именно работал над 2 сезоном ленты.

Кроме этого, актер Назар Заднепровский уже в течение нескольких сезонов играет одну из главных ролей в сериале "Домик на счастье". В частности, 5 сезон которого 25 марта стартовал на "Новом канале".

Он рассказал, что во время работы над проектом он "чувствовал и радость, и ответственность, и огромную благодарность ВСУ".

По его словам, команда, которая создавала сериал, имела задачу "снять очень качественный комедийный продукт при любых условиях".

Нам будет очень приятно, если удастся немного отвлечь и развлечь украинцев. И, главное, военных! Защитники рассказывают нам, что на передовой залезают на дерево, ловят интернет, загружают себе две серии "Домика на счастье" и смотрят. А на следующий день таким образом еще две серии. Говорят, что благодарны нам за сериал. И это очень ценно!,

– добавил Заднепровский.