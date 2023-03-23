Актер сериала "Домик на счастье" в интервью для ютуб-проекта "Слава+" рассказал о гонорарах в украинском кино. Он отметил, что за последний год снялся только в одном сериале. 24 Канал.

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Назар Заднепровский о своем заработке за год полномасштабной войны

По словам актера, о находившемся до войны долларовом эквиваленте речь не идет. "Сейчас речь идет только о гривнях, и это меньше суммы, чем раньше", – сказал он. Он подчеркнул, что один его съемочный день стоит менее 15 тысяч гривен.

Через год я снялся в едином сериале. Ровно два месяца поработал на "бешеных соседях", и больше никто ничего вообще не делал. Это я говорю чисто о фильмах. Так как у меня еще были концерты "Дизель Шоу", то там получал немного больше. А за сериал нам сказали сразу: "Ребята и девушки, мы снимаем, но 50% от гонораров того года",

– сказал актер.

"Заднепровский рассказал, что весь этот год жил на средства зарплаты в театре (актер служит в театре им. Франко – 24 Канал) и маминой пенсии. "Мне хватало этих денег! – говорит актер. – А все сбережения, которые заработал за прошлый год, отправил за границу жене и детям».

Назад Заднепровский в сериале "Домик на счастье" / Скриншот из 4 сезона сериала

О чем сериал "Домик на счастье" Главные герои сериала – две семейные пары: Макс и Маша, Василий и Люба. Первые приезжают жить в деревню из города, вторые – местные жители. В течение 3 сезонов Макс и Маша были русскоязычными, сейчас мы видим, что эти герои перешли на украинский. Судя по комментариям, часть зрителей довольны переменами, другая часть – просит вернуть двуязычие. 4 сезон снимали еще в 2021 году вместе с актрисой Анной Безрук, которая тогда еще могла приезжать в Украину. Сейчас она Главные герои сериала – две семейные пары: Макс и Маша, Василий и Люба. Первые приезжают жить в деревню из города, вторые – местные жители. В течение 3 сезонов Макс и Маша были русскоязычными, сейчас мы видим, что эти герои перешли на украинский. Судя по комментариям, часть зрителей довольны переменами, другая часть – просит вернуть двуязычие. 4 сезон снимали еще в 2021 году вместе с актрисой Анной Безрук, которая тогда еще могла приезжать в Украину. Сейчас она живет в Москве и молчит о войне в Украине.

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