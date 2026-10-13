Не "Игра престолов" и не "Друзья": какой сериал признали лучшим в XXI веке

Культовый сериал "Во все тяжкие", завершившийся еще в 2013 году, возглавил рейтинг лучших телешоу XXI века. Кто еще вошел в пятерку лучших?

Как сообщает People, 70-летний актер Брайан Крэнстон признался, что чрезвычайно гордится таким признанием. Еще в сентябре издание The New York Times обнародовало рейтинг 100 лучших сериалов XXI века. Он был составлен на основе голосования 516 представителей телевизионной индустрии, среди которых актеры, сценаристы, продюсеры и шоураннеры.



"Наследники" / Фото imdb



Первое место досталось именно "Во все тяжкие". Крэнстон отметил, что воспринимает эту победу как признание работы всей команды, а не только собственных актерских заслуг.

В пятерку лучших также вошли "Прослушка", "Безумцы", "Наследники" и "Дрянь".

Почему "Во все тяжкие" стал культовым

Напомним, сериал выходил с 2008 по 2013 год и рассказывал историю обычного учителя химии Уолтера Уайта. Узнав о раке легких, мужчина решает обеспечить семью деньгами довольно нестандартным способом – начинает изготавливать метамфетамин вместе с бывшим учеником Джесси Пинкманом.

За пять сезонов сериал получил 16 премий "Эмми", а сам Крэнстон четыре раза становился лауреатом премии за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

Успех сериала также подарил зрителям спин-офф "Лучше позвоните Солу" и полнометражный фильм "Эль Камино".

Напомним, недавно стало известно о смерти одного из актеров сериала "Во все тяжкие".