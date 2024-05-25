2 мини-сериала, которые можно посмотреть за вечер

Все мы любим провести хорошо вечером время за просмотром интересного сериала. Однако иногда хочется выбрать интересную историю, однако не затянутую. Идеальным вариантом для этого будут мини-сериалы.

Кино 24 расскажет о 2 недолгих сериалах, которые можно посмотреть за один день, а имея энтузиазм их можно посмотреть и за один вечер. Приятного вечернего киносеанса!

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"Ссора"

Сюжет сериала рассказывает о двух совершенно непохожих друг на друга людях. История покажет неудачливого предпринимателя Дэнни Чо, который при сложных обстоятельствах знакомится с богатой бизнес-леди Эмми Лау.

Так, одного злополучного дня они встречаются на парковке возле магазина, куда Эмми приехала по работе. Дэнни, озабоченный своими мыслями и финансовыми проблемами, сдает назад, и его грязный грузовик почти врезается в белоснежный внедорожник Эмми. После того, как женщина рванула вперед и показала ему грубый жест, Дэнни эмоционально взрывается, пообещав себе уничтожить этого человека и ее машину.

Так, эта ярость, которая охватывает двух людей, полностью поглощает их жизнь и не оставляет места ни на что другое.

"Ссора": смотрите онлайн трейлер сериала

"11/22/63"

Эл Темплтон владеет дешевой забегаловкой и он открывает своему молодому другу, работающему учителем английского языка Джейку Эппингу тайну одной кладовки. Так Джек открыл в ней находку.

Мужчина увидел там портал времени, связывающий современность с началом 1960-х. Его друг Эл болен раком и просит того о довольно необычной просьбе, а именно несколько лет пожить в прошлом и помешать убийству Джона Кеннеди. Так, Эл уверен, что спасение президента должен спасти США от многих ошибок и катастроф будущего. Сказать, что Джейк не разделял его взгляды, было невозможно, ведь он был согласен с утверждением своего друга. Отправившись на полвека назад, Джейк готовится собственноручно свершить правосудие над предполагаемым убийцей. Однако, как бы ни хотелось, а прошлое так просто изменить невозможно.

"11/22/63": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы хотите хорошо провести вечер, эти сериалы будут идеальным вариантом. Приятного просмотра!