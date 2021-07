Неповторимая леди Ди: лучшие перевоплощения в образ принцессы Дианы

Икона стиля, заботливая мать, бунтарка, но с большим сердцем – такой запомнилась Диана, принцесса Уэльская. Кто только из звезд не примерял на себя стиль Дианы. Редакция Кино 24 выбрала самые яркие перевоплощения актрис, которым удалось приблизиться к реальности, чтобы показать зрителю леди Ди во всей красе.

Диана Фрэнсис Спенсер вошла в британскую королевскую семью как жена принца Уэльского – Чарльза. Она запомнилась всему миру неравнодушной общественной ролью, стойкостью духа и особым чувством стиля. Диана очень неожиданно ушла из жизни, чем шокировала весь мир, но она навсегда осталась у нас в сердцах – потому редакция Кино 24 предлагает вам подборку фильмов с самыми яркими перевоплощениями актрис в образ леди Ди.

5 ярких перевоплощений в образ принцессы Дианы

5. Кэролайн Блисс в фильме "Чарльз и Диана: Королевская история любви"

Год: 1982

Оригинальное название: The Royal Romance of Charles and Dian

Картина о самой громкой свадьбе XX века пропитана романтикой и счастьем, когда еще никто и не подозревал об изменах принца и проблемах в браке. Главную роль Дианы доверили сыграть Кэролин Блисс – британской актрисе-дебютантке. Фильм в итоге получился очень трогательным, и конечно, что жители Великобритании остались довольны. Более того, говорят, что сама принцесса Уэльская, очень хорошо оценила фильм. Внешнее сходство актрисы с принцессой помогает воспринимать ленту за документальную, поэтому мы отдаем этому перевоплощению последнюю строчку.



Кэролайн Блисс в свадебном образе принцессы Уэльской / The Brown Identity

4. Наоми Уоттс в фильме "Диана: История любви"

Год: 2013

Оригинальное название: Diana

Наоми Уоттс сыграла принцессу Диану в фильме Оливера Хиршбигеля, который раскрывает лишь два года из жизни принцессы перед ее смертью в 1997 году. Проект изначально получил немало проблем и в результате подвергся сокрушительной критике. Уоттс внимательно изучала архивные кадры и специально носила одежду, принадлежавшую Диане, чтобы лучше вжиться в роль. Похоже, что, если с внешностью авторы фильма угадали на 8-ку, то с характером, который пыталась воспроизвести актриса не угадали совсем. В конце концов, все все на ваш взгляд и усмотрение. В нашем рейтинге перевоплощение Наоми Уоттс на четвертой строчке.

"Диана: история любви" 2013: смотрите трейлер фильма

3. Элизабет Дебики в пятом сезоне сериала "Корона"

Год: 2022

Оригинальное название: The Crown

В будущем сезоне кастинг сериала выбрал на роль Дианы – бывшую балерину Элизабет Дебики. Как рассказали авторы, в новом сезоне будет освещен один из самых трудных периодов в жизни принцессы – время до и во время развода с принцем Чарльзом. Такой выбор кастинга на роль Дианы очень удовлетворил стилистов – при росте 180 сантиметров Эмили будет отлично выглядеть в знаменитом Revenge Dress. Включив все наше воображение, мы отдаем за перевоплощение Дебики третье место.



Кадр из фильма "Ночной администратор" / Кинориум

2. Кристен Стюарт в фильме "Спенсер"

Год: съемки закончили в апреле в 2021 году, премьеру ожидаем осенью 2021

Оригинальное название: Spenser

Недавно в сети появились первые кадры фильма "Спенсер". Всех поразила невероятная схожесть Кристен Стюарт на принцессу Диану. Авторы фильма подчеркивают, что действие драмы покажут нам три ключевых дня из жизни принцессы, когда во время этих рождественских каникул она решает окончательно разорвать брак. Также авторы анонсировали появление в ролях принцев Чарльза, Уильяма и Гарри. Поэтому авансом можем представить почетное второе место для перевоплощения Кристен.



Кристен Стюарт в будущей картине "Спенсер" / Vogue Украина

1. Эмма Коррин в четвертом сезоне сериала "Корона"

Год: 2020

Оригинальное название: The Crown

Лучшим решением для Netflix было – взять на роль принцессы Дианы 25-летнюю выпускницу Кембриджа – Эмму Коррин. Она внимательно изучала личность принцессы, прежде чем надеть скрупулезно воссозданное свадебное платье Дианы. Необычайное сходство с принцессой по телосложению и чертам лица, прочитывается в каждом движении и кадре. Поклонники сериала и Королевской семьи утверждают, что актриса сумела передать уязвимость и особенности темперамента принцессы. Поэтому до премьеры фильма "Спенсер" мы отдаем первое место рейтинга перевоплощений для старательной Эммы.

"Корона" 4 сезон 2020: смотрите трейлер к сериалу