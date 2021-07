Неповторна леді Ді: найкращі перевтілення в образ принцеси Діани

Ікона стилю, турботлива матір, бунтарка, але з великим серцем – такою запам'яталась Діана, принцеса Уельська. Хто тільки із зірок не приміряв на себе стиль Діани. Редакція Кіно 24 обрала найяскравіші перевтілення акторок, яким вдалось наблизитись до реальності, щоб показати глядачу леді Ді у всій красі.

Діана Френсіс Спенсер увійшла у британську королівську сім'ю як дружина принца Уельського – Чарльза. Вона запам'яталася всьому світу небайдужою суспільною роллю, стійкістю духу та особливим почуттям стилю. Діана дуже несподівано пішла з життя, чим шокувала увесь світ, але вона назавжди залишилась у нас в серцях – тож редакція Кіно 24 пропонує вам добірку фільмів з найяскравішими перевтіленнями акторок в образ леді Ді.

5 яскравих перевтілень в образ принцеси Діани

5. Керолайн Блісс у фільмі "Чарльз і Діана: Королівська історія кохання"

Рік: 1982

Оригінальна назва: The Royal Romance of Charles and Dianа

Картина про найгучніше весілля XX століття просякнуте романтикою і щастям, коли ще ніхто і не підозрював про зради принца та проблеми у подружжі. Головну роль Діани довірили зіграти Керолін Блісс – британській актрисі-дебютантці. Фільм в результаті вийшов дуже зворушливим, і звісно, що жителі Великобританії залишилися задоволені. Більш того, подейкують, що сама принцеса Уельська, дуже добре оцінила фільм. Зовнішня схожість актриси з принцесою допомагає сприймати стрічку за документальну, тож ми віддаємо цьому перевтіленню останню сходинку.



Керолайн Блісс у весільному образі принцеси Уельської / The Brown Identity

4. Наомі Воттс у фільмі "Діана: Історія кохання"

РІк: 2013

Оригінальна назва: Diana

Наомі Воттс зіграла принцесу Діану в фільмі Олівера Хіршбігеля, який розкриває лише два роки з життя принцеси перед її смертю в 1997 році. Проєкт з самого початку отримав чимало проблем і в результаті зазнав нищівної критики. Воттс уважно вивчала архівні кадри та спеціально носила одяг, який належав Діані, щоб краще вжитися в роль. Схоже, що, якщо із зовнішністю автори фільму вгадали на 8-ку, то з характером, який намагалась відтворити актриса не вгадали зовсім. Зрештою, все на ваш огляд та розсуд. В нашому рейтингу перевтілення Наомі Воттс на четвертій сходинці.

3. Елізабет Дебікі в п'ятому сезоні серіалу "Корона"

Рік: 2022

Оригінальна назва: The Crown

В майбутньому сезоні кастинг серіалу обрав на роль Діани – колишню балерину Елізабет Дебікі. Як розповіли автори, в новому сезоні буде висвітлений один із найважчих періодів у житті принцеси – час перед та під час розлучення з принцом Чарльзом. Такий вибір кастингу на роль Діани дуже завольнив стилістів – при зрості 180 сантиметрів Емілі буде неперевершено виглядати в знаменитому Revenge Dress. Включивши усю нашу уяву, ми віддаємо за перевтілення Дебікі третє місце.



Кадр з фільму "Нічний адміністратор" / Кіноріум

2. Крістен Стюарт у фільмі "Спенсер"

Рік: фільмування закінчили у квітні у 2021 році, прем'єру очікуємо восени 2021 року

Оригінальна назва: Spenser

Нещодавно у мережі з'явились перші кадри фільму "Спенсер". Усіх вразила неймовірна схожість Крістен Стюарт на принцесу Діану. Автори фільму підкреслюють, що дія драми покаже нам три ключові дні з життя принцеси, коли під час цих різдвяних канікул вона вирішує остаточно розірвати шлюб. Також автори анонсували появу в ролях принців Чарльза, Вільяма та Гаррі. Тож авансом можемо презентувати почесне друге місце для перевтілення Крістен.



Крістен Стюарт в майбутній картині "Спенсер" / Vogue Україна

1. Емма Коррін в четвертому сезоні серіалу "Корона"

РІк: 2020

Оригінальна назва: The Crown

Найкращим рішенням для Netflix було – взяти на роль принцеси Діани 25-річну випускниця Кембриджу – Емму Коррін. Вона прискіпливо вивчала особистість принцеси, перш ніж одягнути скрупульозно відтворену весільну сукню Діани. Надзвичайна схожість з принцесою за статурою та рисами обличчя, прочитується в кожному русі та кадрі. Шанувальники серіалу та Королівської родини переконують, що актриса зуміла передати вразливість та особливості темпераменту принцеси. Тож до прем'єри фільму "Спенсер" ми віддаємо перше місце рейтингу перевтілень для старанної Емми.

