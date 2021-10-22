Несчастные случаи на съемочной площадке, от которых стынет душа

Трагические случаи на съемочной площадке случаются довольно часто, актеры и творческая команда рискуют своей жизнью. К сожалению, от таких моментов не застрахован никто. Редакция Кино 24 расскажет о самых известных из них.

Галина Хатчинс, вестерн "Ржавчина"

От выстрела актера Алека Болдуина на съемках вестерна "Ржавчина" погибла кинооператор из Украины Галина Хатчинс. Ее довезли до больницы, однако спасти не удалось. По версии пресс-секретаря Болдуина, произошел несчастный случай.

Кстати Актер Алек Болдуин во время съемок застрелил оператора из Украины

Съемочная площадка, где Болдуин случайно застрелил Галину Хатчинс: смотрите видео

Джей Пикетт, фильм "Долина сокровищ"

Американский актер Джей Пикетт умер во время подготовки к съемкам фильма "Долина сокровищ". Официальную причину смерти актера не называют, однако режиссер картины Трэвис Миллс выдвинул предположение, что жизнь Пикетта забрал сердечный приступ. Очевидно, что коллеги сразу вызвали скорую помощь, чтобы врачи смогли спасти актера, но было уже поздно. Джей Пикетт участвовал в 700 эпизодах мыльной оперы "Порт Чарльз". Актер играл роли и в таких известных телефильмах, как "Отчаянные домохозяйки" и "Менталист".

Джей Пикетт умер во время подготовки к съемкам фильма "Долина сокровищ": смотрите видео

Том Круз, "Миссия невыполнима 6"

Том Круз едва не погиб на съемках шестой части "Миссия невыполнима". Во время съемок фильма голливудский актер Том Круз получил травму из-за неудачного прыжка. Для съемок фильма Том Круз должен был с разбега перепрыгнуть пропасть между соседними зданиями. Однако, из-за неудачного прыжка, он не долетел до места приземления, сильно ударился о соседнее здание и получил два перелома кости голеностопного сустава. Напомним, актер самостоятельно исполняет всевозможные трюки и всегда отказывается от дублеров.

Неудачный прыжок Тома Круза в 6-й части "Миссия невыполнима": смотрите видео

Ума Турман, "Убить Билла"

На съемках фильма "Убить Билла" случился один ужасный случай: во время вождения Турман врезалась в дерево. В картине героиня Умы должна была ехать на автомобиле убивать Билла, но она боялась, что машина, на которой механическая коробка передач была переделана под автомат, может подвести ее. Из-за этого она просила Тарантино, чтобы вместо нее в этой сцене сняли каскадера. Однако Тарантино настаивал, что все будет безопасно. Тогда Ума отмечала, что Тарантино просто заставлял ее сесть в машину, не использовать каскадеров и не принимал от нее никаких отказов.

Ума Турман врезалась в дерево на съемках "Убить Билла": смотрите видео

Вигго Мортенсен и Орландо Блум, "Властелин колец"

Во время съемок "Властелина колец" Вигго Мортенсен сломал себе два пальца на ноге, а его коллега Орландо Блум – ребро.

"Ударив ногой шлем, Вигго выдал такой крик, что я подумал: "Вот это круто! ». После съемок Вигго не сказал, что произошло на площадке, о том, что сломаны два пальца, мы узнали позже. Знаете, ведь на площадке всегда дежурит медик в случае травм, обычно кричат: "Стоп! Медика на площадку!". Но Вигго, чувствуя боль, сумел вплести ее в общую канву сцены. Это был лучший дубль. Он и вошел в фильм", – вспоминает режиссер Питер Джексон.

Несчастный случай на съемках "Властелина колец": смотрите видео

Брэндон Ли, "Ворон"

Сын Брюса Ли погиб прямо на съемочной площадке во время съемок сцены со стрельбой. Это был несчастный случай, у одного из пистолетов вылетела заглушка и пробила живот актеру. Все последующие сцены в этом фильме уже снимали с каскадерами.

"Ворон": смотрите трейлер

Леонардо Ди Каприо, "Джанго освобожденный"

Во время эмоциональной сцены Леонардо Ди Каприо бьет рукой о стол, однако случайно задевает стакан и ранит себе руку. Актер не остановил дубль, продолжил играть дальше. Режиссеру Квентину Тарантино это понравилось и он решил не переснимать сцену.

Леонардо Ди Каприо поранил руку в вестерне "Джанго освобожденный": смотрите видео