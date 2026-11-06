От Канн до "Оскара": как Netflix помог украинскому кино покорить мир

Фильм "Ты – космос" / Фото Госкино
Украинское кино уже давно доказывает, что умеет удивлять мир не только громкими премьерами, но и международными наградами. И пока кто-то до сих пор убежден, что в Украине снимают только сериалы о любви и семейных ссорах, наши кинематографисты уверенно покоряют Канны, Венецию и Торонто.
Как сообщает 24 Канал, Украинская киноакадемия при поддержке Netflix подвела итоги пяти лет реализации программ по развитию отечественного кинематографа. 5 ноября участники и партнеры инициативы встретились в онлайн-формате, чтобы обсудить достижения украинского кино и его будущее.
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Пять лет поддержки и международное признание
Фильм "Ты – космос" / Фото Госкино
С 2022 года к программам присоединились более 1 200 представителей креативной индустрии. За это время кинематографисты получили более 180 грантов, более 250 участников прошли специализированное обучение, а более 45 кинопроектов получили поддержку на развитие.
Результаты не заставили себя ждать: более 30 проектов были представлены на международных фестивалях, а 17 из них получили награды.
Среди наиболее заметных достижений:
- "Следы" Алисы Коваленко и Марыси Никитюк – документальный фильм об украинках, переживших сексуальное насилие во время войны. Ленту представили на Берлинале и выбрали кандидатом от Украины на "Оскар-2027".
- "Ты – космос" Павла Острикова – фантастическая лента, дебютировавшая на кинофестивале в Торонто и завоевавшая 10 наград премии "Золотая Дзига" в 2026 году.
- "Песни медленно горящей земли" Ольги Журбы – документальный фильм, представленный на Венецианском кинофестивале.
- "Милитантропос" Елизаветы Смит, Алины Горловой и Семена Мозгового – фильм, вошедший в программу "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля.
- "Ной" Марыси Никитюк – проект, который после получения грантовой поддержки привлек дополнительное международное финансирование и был представлен на индустриальных площадках.
Во время встречи продюсеры Анна и Владимир Яценко подчеркнули, что в начале полномасштабного вторжения международная поддержка помогла украинским кинематографистам не прекращать работу.
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По их словам, сегодня украинскому кино важно не только рассказывать миру о войне, но и показывать истории людей, их отношения и стремление жить, несмотря на обстоятельства.
В 2026 году Netflix и Украинская киноакадемия поддержали еще 15 авторских кинопроектов, выделив каждому по 15 тысяч долларов на разработку сценариев.
И если раньше международная поддержка помогала украинскому кино просто выстоять, то теперь она открывает путь к новым фильмам, фестивалям и мировой аудитории. И, похоже, наши режиссеры только разогреваются.
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