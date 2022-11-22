Netflix исправил сообщение, в котором назвал князя Ярослава Мудрого "правителем России"

Netflix изрядно оконфузился, заявив, что новый персонаж 2 сезона "Викингов: Вальгалла" Ярослав Мудрый – "правитель и король Северной России". Впрочем, после тысячи возмутительных комментариев с призывами "Учите историю", компания удалила твит и отредактировала сообщение в инстаграме.

Теперь на официальной странице в инстаграме отмечено, что Ярослав Мудрый был правителем Киевской Руси, а Елена – "жизнерадостная дочь дворянина Киевской Руси".

Как все было Во 2 сезоне "Викингов" Ярослав Мудрый стал "правителем Северной России": зрители раздражены

Что произошло

Вчера Netflix представил дату премьеры 2 сезона "Викингов: Вальгалла", а вместе с ней – новых героев. Однако украинцы заметили на официальных аккаунтах сериала, что новые персонажи не соответствуют действительности. Больше всего украинцев разгневал твит, в котором отмечено, что киевский князь из династии Рюриковичей Ярослав Мудрый является "королем" и "правителем Северной России". "Король Ярослав Мудрый, воинственный правитель Северной России, дядя Олафа и Гаральда", – говорится в сообщении. Сразу же под ним опубликовали сообщение, в котором авторы сериала представляют другую героиню – Елену – дочь русского дворянина.

Неравнодушные зрители начали много комментировать: "До 16 века России вообще не существовало, а была Московия", "Россия ведет войну за свое "право" на Украину, потому что считает, что Русь была Россией, что является исторической российской пропагандой и ложью. Netflix работает на пропаганду".

Netflix понял свою ошибку

Сейчас Netflix исправился, удалил твит с "правителем Северной России", а в инстаграме и в фейсбуке изменил описание – теперь нашего князя называют правителем Киевской Руси.

Что известно о сериале "Викинги: Вальгалла" 2 сезон

Действие второго сезона начинается после падения Каттегата, стратегической области между Швецией и Данией, которая была домом и оплотом викингов. Падение Каттегата изменило будущее и судьбу викингов, поскольку они внезапно оказались в путешествиях по Скандинавии. Он расскажет о путешествии викингов, отправляющихся за пределы своих знакомых фьордов, чтобы испытать свою храбрость и изменить будущее. В интервью Netflix Джеб Стюарт рассказал некоторые подробности, в том числе о том, чего зрители могут ожидать:

Вся концепция второго сезона состоит в том, что мы берем этих трех героев, которые находятся в Скандинавии, и выбрасываем их из зоны комфорта. Второй сезон для Харальда и Лейфа – это путешествие: Тельма и Луиза на Днепре. Они вдвоем начнут это невероятное путешествие,

– отметил он.

Стюарт также поделился, что действие второго сезона будет происходить в совершенно иной среде, далеко за пределами Скандинавии.

"Викинги: Вальгалла" 2 сезон: первый взгляд