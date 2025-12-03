Стриминговая платформа Netflix очень часто размещает украинские фильмы и сериалы, которые быстро набирают просмотры и становятся популярными. На этот раз в список попали три ленты, которые сейчас больше всего просматривают.

24 Канал уже знает, какие украинские фильмы и сериалы сейчас больше всего смотрят на Netflix.

Какие украинские фильмы и сериалы сейчас популярны на Netflix?

"Каховский объект"

Рейтинг IMDb: 5,0

26 ноября на Netflix появился новый украинский фильм, который соединил в себе жанры фантастики, ужасов, боевика и триллера. Сюжет рассказывает историю, когда после подрыва Каховской ГЭС украинские военные находят под водой секретный советский бункер. Группа не знает, что их ждет дальше, возможно, там уже затаились чудовища, которых раньше еще никто не видел.

"Каховский объект": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пограничники" (2 сезон)

Рейтинг IMDb: 6,0

Анатолий, Андрей, Дарья и другие курсанты вернулись на обучение в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины после передовой, чтобы стать офицерами. У них появляется новый наставник, а любимый Иван Криницкий начинает обучать первый курс. Главных героев ждут новые испытания, которые будут связаны как с офицерским долгом, так и со сложными выборами в личной жизни.

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

"Витя"

Рейтинг IMDb: 8,6

Сериал насчитывает 12 серий и рассказывает о Вите Василенко, который работает на СТО своего отца, однако увлекается психологией, ведь получил психологическое образование в Полтавском лесотехническом институте. Парень начинает помогать людям на работе, которые приходят к нему со своими тревогами, комплексами и предрассудками.

Перед Витей встает выбор: остаться в Лубнах или переехать в Киев.

"Витя": смотрите онлайн трейлер сериала

