Netflix показал трейлер фильма "Виновный" с Джейком Джилленхолом – дата премьеры

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер фильма "Виновный" с Джейком Джилленхолом в главной роли. Трейлер уже набрал около миллиона просмотров. Премьера фильма состоится 1 октября 2021 года.

Что известно о фильме "Виновный"

Сюжет ленты расскажет историю полицейского, которого понизили в должности. Теперь он вынужден принимать телефонные звонки в диспетчерской службе и реагировать на обращения.

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Однажды он принимает вызов пострадавшей женщины, которую похитили, и пытается помочь ей освободиться, однако совсем скоро оказывается, что все не так, как казалось сразу.

Чем поразил трейлер фильма "Виновный"

Видео демонстрирует обычный рабочий день оператора службы спасения и ситуацию, с которой все началось. Джо Бэйлор (герой Джилленхола) как раз получает звонок от женщины, находящейся в смертельной опасности. Он пытается помочь ей, однако с каждым следующим шагом начинает понимать, что ситуация не такая, как кажется, и что все может обернуться не так, как он ожидал.

"Виновный" 2021: смотрите трейлер фильма онлайн

Фильм "Виновный" – римейк одноименного датского триллера 2018 года. Режиссером ленты выступает Антуана Фукуа ("Праведник"), а сценаристом – Ник Пиццолатто, шоураннера популярного сериала "Настоящий детектив".

Каст фильма

В ленте также сыграют такие актеры: