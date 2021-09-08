Netflix показал трейлер фильма "Виновный" с Джейком Джилленхолом – дата премьеры
Источник:ютуб Netflix
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер фильма "Виновный" с Джейком Джилленхолом в главной роли. Трейлер уже набрал около миллиона просмотров. Премьера фильма состоится 1 октября 2021 года.
Что известно о фильме "Виновный"
Сюжет ленты расскажет историю полицейского, которого понизили в должности. Теперь он вынужден принимать телефонные звонки в диспетчерской службе и реагировать на обращения.
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Однажды он принимает вызов пострадавшей женщины, которую похитили, и пытается помочь ей освободиться, однако совсем скоро оказывается, что все не так, как казалось сразу.
Чем поразил трейлер фильма "Виновный"
Видео демонстрирует обычный рабочий день оператора службы спасения и ситуацию, с которой все началось. Джо Бэйлор (герой Джилленхола) как раз получает звонок от женщины, находящейся в смертельной опасности. Он пытается помочь ей, однако с каждым следующим шагом начинает понимать, что ситуация не такая, как кажется, и что все может обернуться не так, как он ожидал.
"Виновный" 2021: смотрите трейлер фильма онлайнФильм "Виновный" – римейк одноименного датского триллера 2018 года. Режиссером ленты выступает Антуана Фукуа ("Праведник"), а сценаристом – Ник Пиццолатто, шоураннера популярного сериала "Настоящий детектив".
Каст фильма
В ленте также сыграют такие актеры:
- Итан Хоук ("Общество мертвых поэтов");
- Питер Сарсгаард ("Ребята не плачут");
- Райли Кио ("Дом, который построил Джек");
- Пол Дано ("Маленькая мисс Счастье");
- Давайн Джой Рэндолф ("Это мы");
- Билл Берр ("Король Статен-Айленда");
- Бо Кнапп ("Славные ребята").