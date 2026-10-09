Спин-офф, которого ждали поклонники "Бриджертонов": Netflix расскажет историю Вайолет Бриджертон

Казалось бы, после четырех сезонов "Бриджертонов" мы уже знаем об этой семье больше, чем о некоторых своих родственниках. Но Netflix решил копнуть еще глубже – 8 октября официально анонсировали новый спин-офф о молодой Вайолет Леджер и ее будущем муже Эдмунде Бриджертоне.

Как сообщает 24 Канал, у проекта пока нет официального названия, и он фигурирует как "Untitled Bridgerton Project". Это будет ограниченный сериал – примерно по принципу "Королевы Шарлотты". Шонда Раймс и Николас Нардини станут сценаристами, шоураннерами и исполнительными продюсерами, а режиссером выступит Том Верика.

Любовь с финалом, который все уже знают

Главной историей станет знакомство Вайолет с Эдмундом Бриджертоном. Именно от него она родила восьмерых детей и именно его всю жизнь называла своей большой любовью. Есть только одна проблема: фанаты уже знают, чем все закончится.



Сериал "Бриджертоны" / Фото Netflix



Эдмунд умер в 39 лет после аллергической реакции на укус пчелы, оставив беременную Вайолет и детей. Его смерть особенно травмировала старшего сына Энтони – отсюда, кстати, и одна из ключевых драм второго сезона.

Даже автор романов Джулия Квинн в свое время не спешила писать полноценную книгу о Вайолет и Эдмунде потому, что финал этой истории слишком хорошо известен.

Поэтому Netflix фактически предлагает нам романтику, где зритель с первой серии знает, что хэппи-энд будет весьма условным.

Кто сыграет Вайолет

Молодую Вайолет уже показывали в "Королеве Шарлотте" – ее сыграла Конни Дженкинс-Грейг. Однако Netflix пока не подтвердил, вернется ли актриса в новый проект.

Не объявили и того, кто станет молодым Эдмундом. Даты премьеры также пока нет. Известно лишь, что над спин-оффом снова будет работать Шонда Раймс, а сериал планируется как завершенная история – примерно по принципу "Королевы Шарлотты".

А пока Netflix готовит этот проект, в Лондоне уже снимают пятый сезон "Бриджертонов" о Франческе и Микаэле; его премьера запланирована на 2027 год, а шестой сезон уже тоже заказан.