После критики зрителей: Netflix удалил тег ЛГБТ из сериала о гее-маньяке Джеффри Дамере

Ряд подписчиков обвинили Netflix в использовании тега ЛГБТК+ к минисериалу "Монстр: История Джеффри Дамера" о реальных преступлениях серийного убийцы. После возмущения зрителей стример просто удалил его. О чем идет речь – рассказываем дальше.

Чтобы пользователям было удобнее подбирать контент для просмотра, стриминг использует систему жанровых маркировок. Тег ЛГБТ был в описании к шоу из-за того, что сама история рассказывает об убийствах серийного маньяка-гея Джеффри Дамера преимущественно мужчин, принадлежавших к сообществу ЛГБТ.

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Netflix удалил тег ЛГБТ из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера"

Многие пользователи отметили, что "это не та презентация, которая нужна ЛГБТ-сообществу", или "Netflix достаточно грубо представил Дамера как ЛГБТК". Впоследствии Netflix удалил тег акронима для обозначения геев, бисексуалов, трансгендеров и лесбиянок. Издание The Hollywood Reporter обратилось к Netflix за комментариями. Пока официальных заявлений по ситуации не было.

Отметим, Дамер был геем, как и многие его жертвы, но Netflix обычно использует тег ЛГБТК для фильмов и сериалов, изображающих более широкий опыт в сообществе ЛГБТК, среди них сериалы:

"Бывший", о холостяке-гее (2022 – по сей день);

"Половое воспитание", о клинике сексотерапии школьников, мастурбации и секс-терапевте (2019 – до сегодняшнего дня);

"Когда замирает сердце", о взрослении, школьной жизни и первой любви (2022 – по сей день).

Сериал также подвергся критике со стороны одной из жертв. В эссе для Insider Рита Исбелл, сестра Эррола Линдси, которого Дамер убил в 1991 году, написала, что "меня беспокоит" то, что ее заявление о влиянии на жертву во время судебного процесса над убийцей 1992 года инсценируется в сериале.

Если бы шоу принесло им какую-то пользу, оно не было бы столь суровым и беззаботным. Жаль, что они просто зарабатывают деньги на этой трагедии. Это просто алчность,

– заявила Рита.

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"Монстр: История Джеффри Дамера": сюжет хита Netflix и трейлер

За период с 19 по 25 сентября "Монстр: История Джеффри Дамера" стал самым популярным сериалом. Он, напомним, повествует об истории серийного убийцы, который на протяжении 13 лет, в 1978 – 1991 годах, убил 17 мужчин и подростков.

Кроме истории главного героя, в которого превратился 35-летний Эван Питерс, в сериале подробно изображается жизнь жертв маньяка, а также попытки полисменов, которые более 10 лет не могли поймать убийцу.

Продюсером 10-серийного сериала выступил Райан Мерфи ("Американская история ужасов"). Бюджет картины – 300 миллионов долларов.

Сериал стартовал на Netflix 21 сентября и уже бьет рекорды просмотра – его уже посмотрели более 196,2 миллионов пользователей.

"Монстр: История Джеффри Дамера": смотрите трейлер