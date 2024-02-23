Смотрите трейлер, который вышел 22 февраля и читайте, что будет содержать лента, а также, кто из известных политических деятелей присоединился к интервью, которые можно будет увидеть в сериале.

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Netflix снял сериал "Переломный момент: бомба и холодная война": что известно

Сериал включает интервью с семью действующими или бывшими мировыми лидерами, в том числе президентом Украины, а также такими выдающимися политическими фигурами, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс и бывший госсекретарь Кондолиза Райс.

Почти каждая часть войны в Украине является эхом холодной войны,

– сказал режиссер Брайан Киппенбергер.

"Переломный момент: бомба и холодная война": смотрите онлайн трейлер сериала

Эти разговоры с выдающимися политиками, журналистами и лицами, которые пережили историю, являются исследованием десятилетий конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом в контексте современных событий. Они указывают на то, что холодная война продолжается, а мир остается на грани ядерной войны.

Владимир Зеленский появился в трейлере сериала

Важно отметить, что обложкой трейлера стал кадр интервью именно с украинским лидером. В коротком видео представлен отрезок разговора с ним.

Они (россияне – 24 Канал) видят Украину частью империи, их собственностью, которую они хотят забрать,

– сказал президент Украины.

Премьера ожидается 12 марта на платформе Netflix.