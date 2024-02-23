Смотрите трейлер, который вышел 22 февраля и читайте, что будет содержать лента, а также, кто из известных политических деятелей присоединился к интервью, которые можно будет увидеть в сериале.
Советуем По другую сторону спорта: фильмы и сериалы о легендах футбола, которые стоит посмотреть каждому
Netflix снял сериал "Переломный момент: бомба и холодная война": что известно
Сериал включает интервью с семью действующими или бывшими мировыми лидерами, в том числе президентом Украины, а также такими выдающимися политическими фигурами, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс и бывший госсекретарь Кондолиза Райс.
Почти каждая часть войны в Украине является эхом холодной войны,
– сказал режиссер Брайан Киппенбергер.
"Переломный момент: бомба и холодная война": смотрите онлайн трейлер сериала
Эти разговоры с выдающимися политиками, журналистами и лицами, которые пережили историю, являются исследованием десятилетий конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом в контексте современных событий. Они указывают на то, что холодная война продолжается, а мир остается на грани ядерной войны.
Владимир Зеленский появился в трейлере сериала
Важно отметить, что обложкой трейлера стал кадр интервью именно с украинским лидером. В коротком видео представлен отрезок разговора с ним.
Они (россияне – 24 Канал) видят Украину частью империи, их собственностью, которую они хотят забрать,
– сказал президент Украины.
Премьера ожидается 12 марта на платформе Netflix.