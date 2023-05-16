Об этой неприятной новости сообщил известный британский писатель Джонатан Страуд, автор книжной серии, на основе которой был создан первый сезон. Он состоял из 8 эпизодов.

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Netflix закрыл сериал "Агентство Локвуд и Ко" – реакция зрителей

Решение Netflix не продолжать сериал на второй сезон вызвало упорную реакцию: более 9000 зрителей подписали петицию с призывом к авторам.

Петиция набирает обороты в твиттере, а фанаты выражают свою ярость под хештегами #SaveLockwoodandCo и #LockwoodandCo:

"Это шоу заслуживает того, чтобы его показывали дольше! Адаптация была настолько точна к книгам, да и актерская игра была феноменальной. Сегодня так мало семейных шоу (особенно на Netflix)";

"Это одна из лучших экранизаций, которые я когда-либо видел. Я взбешен. Я никогда не прощу Netflix это страшное решение";

"Любимая книжная серия, воплощенная в жизнь с невероятной адаптацией. Он был номером один на Netflix в 18 странах мира. Он заслуживает второго сезона";

"Просто потрясающее шоу. Было все: "Охотники за привидениями", "Болдуны", "Заклинания", "Гарри Поттер" – все в одном шоу. Это ошибка".

"Агентство Локвуд и Ко": смотрите трейлер

Впрочем, Netflix объявил в своем заявлении, что шоу "не вернется для второго сезона". "С тяжелым сердцем мы объявляем, что "Локвуд и Ко" не вернется. Для фанатов – для Lock Nation – вы действительно были лучшими. Мы не можем отблагодарить вас за то, как сильно вы приняли, прославили и полюбили шоу. Мы особенно гордимся одаренными молодыми актерами, которые воплотили на экране любимых вымышленных персонажей Джонатана с такой теплотой, обаянием и уязвимостью", – написали они.

Интересно, что сериал "Локвуд и Ко" в начале своего показа попал в первую десятку в 80 странах и занял первое место в 18. Писатель Джонатан гордится таким результатом. "Искренне благодарен всем, кто работал над экранизацией, которая полностью соответствовала оригинальным книгам и в то же время была чем-то "новым" и "свежим", сделана с большой любовью и размахом", – написал он.



Netflix закрыл сериал "Агентство Локвуд и Ко" / Джонатан Страуд

Кстати, на странице издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА сообщили о том, что в конце мая они ожидают все пять книг этой замечательной фэнтезийной серии. "Вы обязательно узнаете продолжение приключений юных охотников по привидениям", – написали они.