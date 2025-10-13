13 октября свой день рождения празднует украинский актер театра кино и дубляжа Николай Боклан. Ему исполнился 61 год.

Он в основном избегает своей публичности, хотя все точно знают его как Заслуженного артиста Украины, а также младшего брата украинского актера Станислава Боклана. В материале Кино 24 расскажем, где сейчас Николай Боклан и чем занимается.

Где сейчас и чем занимается Николай Боклан?

Николай Боклан избегает публичности. Еще с 2022 года актер признавался, что ему не нравится чрезмерная медийность, поэтому он стал преподавателем в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Николай рассказывал, что общение с молодым поколением приносит ему большое удовольствие. Он отмечает, что студенты бывают ленивыми, однако вспоминает себя в их годы и старается не осуждать. В то же время он отмечает, что актерство – это серьезная профессия, к которой нужно относиться ответственно.

Николай не ведет страниц в соцсетях и не снимается в новых фильмах или сериалах. Также ничего не известно о его личной жизни. Впрочем, зрители до сих пор с удовольствием просматривают ленты, в которых он сыграл, и надеются еще увидеть его на больших экранах.



Николай Боклан / Фото из инстаграма "Основа Фильм Продакшн"

Что известно о Николае Боклане?