Где сейчас известный украинский актер Николай Боклан, который давно избегает публичности
- Николай Боклан избегает публичности и работает преподавателем в Киевском национальном университете культуры и искусств.
- Известный своими ролями в более 100 фильмах и сериалах, он не ведет страниц в соцсетях и не снимается в новых проектах.
13 октября свой день рождения празднует украинский актер театра кино и дубляжа Николай Боклан. Ему исполнился 61 год.
Он в основном избегает своей публичности, хотя все точно знают его как Заслуженного артиста Украины, а также младшего брата украинского актера Станислава Боклана. В материале Кино 24 расскажем, где сейчас Николай Боклан и чем занимается.
Где сейчас и чем занимается Николай Боклан?
Николай Боклан избегает публичности. Еще с 2022 года актер признавался, что ему не нравится чрезмерная медийность, поэтому он стал преподавателем в Киевском национальном университете культуры и искусств.
Николай рассказывал, что общение с молодым поколением приносит ему большое удовольствие. Он отмечает, что студенты бывают ленивыми, однако вспоминает себя в их годы и старается не осуждать. В то же время он отмечает, что актерство – это серьезная профессия, к которой нужно относиться ответственно.
Николай не ведет страниц в соцсетях и не снимается в новых фильмах или сериалах. Также ничего не известно о его личной жизни. Впрочем, зрители до сих пор с удовольствием просматривают ленты, в которых он сыграл, и надеются еще увидеть его на больших экранах.
Николай Боклан / Фото из инстаграма "Основа Фильм Продакшн"
Что известно о Николае Боклане?
- Николай Боклан приобрел большую популярность в 90-х годах.
- В частности, он снялся в более чем 100 фильмах и телесериалах.
- Вы точно видели его в таких лентах, как "Два шага до тишины", "Черная рада", "Богдан-Зиновий Хмельницкий", "Мама" и многих других украинских фильмах и сериалах.
- Николая Боклана часто путают с его родным братом Станиславом. Они очень похожи между собой и оба посвятили свою жизнь актерству.
- В частности, братья играли вместе в сериале "Когда мы дома".
- В то же время они имеют большое уважение друг к другу и не ревнуют к успеху или карьерному росту.