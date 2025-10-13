Де зараз відомий український актор Микола Боклан, який давно уникає публічності
- Микола Боклан уникає публічності та працює викладачем у Київському національному університеті культури та мистецтв.
- Відомий своїми ролями у понад 100 фільмах та серіалах, він не веде сторінок у соцмережах і не знімається в нових проєктах.
13 жовтня свій день народження святкує український актор театру кіно та дубляжу Микола Боклан. Йому виповнився 61 рік.
Він здебільшого уникає своєї публічності, хоча усі точно знають його як Заслуженого артиста України, а також молодшого брата українського актора Станіслава Боклана. У матеріалі Кіно 24 розповімо, де зараз Микола Боклан та чим займається.
Де зараз і чим займається Микола Боклан?
Микола Боклан уникає публічності. Ще з 2022 року актор зізнавався, що йому не до вподоби надмірна медійність, тож він став викладачем у Київському національному університеті культури та мистецтв.
Микола розповідав, що спілкування з молодим поколінням приносить йому неабияке задоволення. Він відзначає, що студенти бувають лінивими, однак пригадує себе в їхні роки й намагається не засуджувати. Водночас він наголошує, що акторство – це серйозна професія, до якої потрібно ставитися відповідально.
Микола не веде сторінок у соцмережах і не знімається в нових фільмах чи серіалах. Також нічого не відомо про його особисте життя. Втім, глядачі й досі із задоволенням переглядають стрічки, у яких він зіграв, і сподіваються ще побачити його на великих екранах.
Микола Боклан / Фото з інстаграму "Основа Фільм Продакшн"
Що відомо про Миколу Боклана?
- Микола Боклан набув неабиякої популярності у 90-х роках.
- Зокрема, він знявся у більш ніж 100 фільмах та телесеріалах.
- Ви точно бачили його у таких стрічках, як "Два кроки до тиші", "Чорна рада", "Богдан-Зиновій Хмельницький", "Мама" та багатьох інших українських фільмах і серіалах.
- Миколу Боклана часто плутають із його рідним братом Станіславом. Вони дуже схожі між собою й обоє присвятили своє життя акторству.
- Зокрема, брати грали разом у серіалі "Коли ми вдома".
- Водночас вони мають велику повагу один до одного й не ревнують до успіху чи кар'єрного зростання.