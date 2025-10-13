13 жовтня свій день народження святкує український актор театру кіно та дубляжу Микола Боклан. Йому виповнився 61 рік.

Він здебільшого уникає своєї публічності, хоча усі точно знають його як Заслуженого артиста України, а також молодшого брата українського актора Станіслава Боклана. У матеріалі Кіно 24 розповімо, де зараз Микола Боклан та чим займається.

Де зараз і чим займається Микола Боклан?

Микола Боклан уникає публічності. Ще з 2022 року актор зізнавався, що йому не до вподоби надмірна медійність, тож він став викладачем у Київському національному університеті культури та мистецтв.

Микола розповідав, що спілкування з молодим поколінням приносить йому неабияке задоволення. Він відзначає, що студенти бувають лінивими, однак пригадує себе в їхні роки й намагається не засуджувати. Водночас він наголошує, що акторство – це серйозна професія, до якої потрібно ставитися відповідально.

Микола не веде сторінок у соцмережах і не знімається в нових фільмах чи серіалах. Також нічого не відомо про його особисте життя. Втім, глядачі й досі із задоволенням переглядають стрічки, у яких він зіграв, і сподіваються ще побачити його на великих екранах.



Що відомо про Миколу Боклана?