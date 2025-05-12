Умерла российская актриса Нина Гребешкова

Советская и российская актриса, вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет. Она известна благодаря ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница".

Актриса ушла из жизни в субботу, 10 мая. Об утрате сообщил Союз кинематографистов России, пишет Кино 24.

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Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти Нины Гребешковой. В июне 2024 в сети появилась информация, якобы актриса попала в больницу. Впоследствии Гребешкова это опровергла. В последние годы жизни она не появлялась на публике и не давала интервью.

Нину Гребешкову похоронят в Москве.

Что известно о Нине Гребешковой

Нина Гребешкова родилась в ноябре 1930 году в Москве. Еще во время учебы начала сниматься в кино. Наибольшую известность актрисе принесли роли второго плана в фильмах ее мужа Леонида Гайдая – "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Спортлото-82".

Нина Гребешкова была вдовой советского и российского режиссера и сценариста Леонида Гайдая, который умер в 1993 году.

В 2001 актриса стала заслуженной артисткой России. Неизвестно, какую позицию Нина Гребешкова занимала относительно войны против Украины.