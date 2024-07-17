Нина Набока откровенно рассказала о личной жизни. Также актриса впервые объяснила, почему ее прозвали "черной вдовой".

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Нина Набока рассказала о своей личной жизни

В одном из интервью актрису назвали "черной вдовой", но она признается, что не обижается, поскольку действительно похоронила трех мужчин и уже восемь лет живет сама. Она добавляет, что ее мужья были хорошими людьми.

Последний муж актрисы был признанным мастером искусства, руководителем операторского и фотоцеха, но его жизнь разрушил алкоголь.

Второй муж Нины работал переводчиком с английского языка, но их совместная жизнь длилась всего четыре года из-за осложнений, вызванных его легочным заболеванием.

Набока признается, что также любила своего первого мужа, но они расстались из-за его измен.

У меня тоже был любовник, как говорится, от нужды. Двух следующих мужчин ни разу не изменила. Я женщина сельского пошива – в доме всегда наварено, выглажено, выстирано. Сказать, что плохая жена, нельзя,

– рассказала Нина.

От своего первого мужа актриса имеет дочь, по имени Одарка и внучку Марию.

"Они живут отдельно, зять мой – на войне, на нулевке. Уже год с лишним. Вот пришел в отпуск, хотим его подлечить", – говорит Набока.

Актриса поделилась, что муж ее дочери перенес две контузии, часто кричит ночью и страдает от головных болей.