"Нюрнберг" 2025 и реальные прокуроры-украинцы: где правда, а где выдумки в фильме о суде над нацистами

Фильм режиссера-дебютанта и легендарного сценариста Джеймса Вандербильта "Нюрнберг" стал главной лентой осени 2025 года, а Расселу Кроу уже прогнозируют очередной Оскар. Австралийский актер, увлекшись системой Станиславского так проникся ролью, что в кадре даже был толще реального Германа Геринга. Впрочем, это, пожалуй, единственная шпилька, во всем остальном Кроу был действительно непревзойденным.

В Украине к "Нюрнбергу" особое отношение, ведь трудно удержаться от параллелей с настоящим, относительно ожиданий будущего суда над российскими военными преступниками во главе с Владимиром Путиным.

Для тех, кто интересуется историческими фактами, 24 Канал предлагает рассказ о том, кем был реальный Дуглас Келли и что же на самом деле произошло в Нюрнберге.

Прошлое и настоящее: какие параллели?

Проблемы 1945 и 2025 годов действительно похожи. Есть абсолютное и понятное зло, но есть также и буква закона, с помощью которой очевидность преступлений против человечности должна быть обоснована юридически. Это не пустой вопрос. Как его решали 80 лет назад – рассказывает фильм "Нюрнберг".

Во время, когда кино и сериалы формируют представление людей о реальности ("Бесславные ублюдки" Тарантино и "Мюнхен. На грани войны" не дадут соврать) такие истории очень важны. Не зря на этой теме пытаются спекулировать россияне. Кстати, у них есть свой фильм о Нюрнберге, его сняли в 2023 году с подачи известного путиниста Мединского. Он традиционно провалился в прокате и является откровенно ужасным.

Главным героем фильма является военный психиатр Дуглас Келли, история которого и легла в основу сначала нонфикшна 2013 года "Нацист и психиатр" Джека Эль-Гая, а затем – в сценарий ленты “Нюрнберг”. Его не менее качественно играет другой обладатель Оскара Рами Малек. Он, сталкиваясь с абсолютным злом, оказывается перед выбором, который в свое время должны были делать протагонисты таких знаковых для кино фильмов как "Апокалипсис сегодня", "Молчание ягнят" и даже мало у нас известного, но гениального "Фрост против Никсона".



Рассел Кроу в роли Германа Геринга / Кадр из фильма "Нюрнберг"

Что известно о Нюрнбергском трибунале и были ли там украинцы?

Судебный процесс над военными преступниками из нацистской Германии, который организовали и провели союзники – представители коалиции государств, победивших Гитлера. Это США, Великобритания, Франция и СССР.

Место проведения – старинный немецкий город Нюрнберг – было выбрано неслучайно, именно здесь в 1935 году были приняты так называемые "расовые законы", которые считают отправной точкой Холокоста – государственной политики геноцида евреев и представителей других народов и социальных групп, которых нацисты считали "вредными".



Скамья подсудимых на Нюрнбергском трибунале, Геринг грустит крайним слева в первом ряду / Фото Public Domain

Во время процесса был осужден нацизм и признаны преступными СС, СД, СА и Гестапо. Высшие чиновники Третьего Рейха были приговорены к смертной казни, среди них Герман Геринг. Он не стал ждать исполнения приговора и при до сих пор не выясненных обстоятельствах совершил самоубийство, отравившись цианидом. Собственно, на свободной трактовке этого эпизода и построена кульминация фильма.

Интересный факт! СССР на процессе представляли прокуроры – выходцы из Украины. Николай Зоря – он умер при невыясненных обстоятельствах во время трибунала, а именно – показаний Риббентропа о тайном сговоре Гитлера и Сталина и рассмотрения Катынского дела, которое СССР пытался выдать за преступления нацистов, а не свой, что породило серию конспирологических теорий.



Сейчас считается, что его, скорее всего, убили свои же, поскольку Зоря не сумел представить черное белым.



Николай Зоря / Фото из архивов

Главным обвинителем от СССР и одной из звезд трибунала был уроженец села Носовка (Черниговская область) Роман Руденко. Во время "большого террора" он возглавлял прокуратуру Сталинской (Донецкой) области, входил в состав внесудебной системы казней – так называемой "тройки", проводившей советский террор на Донбассе. С 1937 по 1940 годы Руденко лично отправил на смерть по сфабрикованным делам минимум 10 000 человек.



Роман Руденко на Нюрнбергском процессе / Фото из архивов

Кто такой Герман Геринг?

Герман Геринг – один из главных нацистских военных преступников и человек из ближайшего окружения Гитлера, он считался его преемником. Также Геринг является одним из самых известных "нарциссов" в истории, потому что так себя любимого мало кто любил.

Свой статус "наци №2" Геринг получил благодаря личной преданности Гитлеру и важной роли в приходе нацистов к власти. В частности, считается, что именно Геринг стоял за провокацией с поджогом Рейхстага 27 февраля 1933, что и стало поводом для фактического государственного переворота и установления нацистской диктатуры.



Геринг на документах Нюрнбергского трибунала / Фото Alamy

Непосредственного участия в принятии дальнейших стратегических решений в Третьем Рейхе Геринг, видимо, не имел. Это право узурпировал Гитлер, а в конце войны – Шпеер, который, кстати, избежал виселицы по итогам Нюрнберга, но сыграл роль топового "свадебного генерала" и символа режима.

При этом Геринг имел большую власть и влияние на различные сферы жизни в Германии. Он номинально возглавлял Люфтваффе, имел значительную коррупционную ренту от "отжатой" промышленности и тому подобное. Именно так, нацистская Германия времен Второй мировой утопала в коррупции.



Гитлер и Геринг, 1943 год / Фото Bundesarchiv Bild

Если хотите параллелей с современной Россией, то это некий Медведев на очень прокачанных максималках, потому что Геринг одновременно возглавлял такие нацистские структуры как:

Совет нацбезопасности;

Бундестаг (был его президентом, то есть спикером);

Министерство авиации и командование ВВС;

Министерство природных ресурсов и окружающей среды (главный егерь и лесник Третьего Рейха).

Кроме того, Геринг был рейхсштатгальтером (а также земельным министром, спикером Ландстага и губернатором) Пруссии, уполномоченным по 4-летнему плану и председателем промышленного концерна своего имени и тому подобное.

На Нюрнбергском процессе он был одним из ключевых подозреваемых и главной "звездой" на скамье подсудимых.

В фильме Геринг показан довольно приятным человеком, и это действительно так, как бы ужасно это не прозвучало. Изображать наци как "дартов вейдеров" – давняя традиция кино, но это редко подтверждается историческими фактами.

Вспомним, как мы обижаемся, когда кто-то в очередной раз говорит, что Путин – добрый и приятный собеседник, Каддафи – остроумный проказник, Гитлер – харизматичный, а Ким Чен Ын – милый и даже трогательный в своей едва ли не детской любви к "Чикаго Буллз" и Деннису Родману. Но все это не отменяет другого. Их поступков.

Тот же Геринг в тюрьме был чуть ли не в дружеских отношениях с охранниками, шутил и раздавал автографы. Что-то похожее на дружбу завязалось у нациста и с американским психиатром.

Вот как описывает его переводчик Гови Триест. Да, он вполне реальный персонаж, но об этом позже.

Геринг все еще был очень напыщенным человеком. Он был вечным актером, человеком, который руководил. Он считал себя узником номер один, потому что Гитлер и Гиммлер умерли. Он всегда хотел иметь первое место в зале суда. Он прибыл в Нюрнберг с 8 чемоданами, в основном заполненными наркотиками, потому что имел сильную привычку, и был удивлен, что к нему относились как к заключенному, а не как к известной личности,

– военный переводчик Гови Триест о Геринге.

Что известно о Гови Триесте

Авторов фильма можно поблагодарить за этого персонажа.

Говарда "Гови" Триеста (его играет молодая звезда британец Лео Вудалл) – реальный исторический персонаж, он был переводчиком команды психиатров во время трибунала. И, да, он был блондином и воплощением идеального арийца в глазах нацистов. Не зря некоторые из них в это искренне верили.



Сержант Говард Триест / Фото из архива Dr Helen Fry, WWII Historian

Еврей по происхождению, он родился в Германии и считал ее своей родиной, но из-за нацистов вынужден был ее оставить и попал в США. Многим его родственникам так не повезло и они, к сожалению, погибли во время Холокоста в Аушвице.

Сержант Гови Триест – участник высадки в Нормандии, причем не как переводчик, а пулеметчик. Знание немецкого языка оценили позже и перевели в военную разведку. Впоследствии Триест переводил для Келли. В публичном судебном процессе Гови участия не принимал, не выступал на нем в качестве свидетеля или в какой-то другой роли.



Гови Триест прожил долгую жизнь и умер уже в наше время – в 2016 году.

Фрагмент интервью Говарда Триеста (2012 год): смотрите видео

Кто такой Дуглас Келли и как умер от цианида, как и Геринг?

Дуглас М. Келли – реальный персонаж, выпускник престижного университета Беркли, во время Второй мировой был военным психиатром и после ареста Геринга и заключения в отеле Бад-Мондорф в Люксембурге проводил с нацистом беседы и делал когнитивные тесты (в частности, тест Роршаха и IQ-тесты), пытаясь выяснить, действительно ли тот в здравом уме, или вменяем и не совершит самоубийства.

На время бесед с Герингом и другими наци реальному Дугласу Келли было 32 года, поэтому Малек (ему 44, но он выглядит моложе) довольно точно "попадает в героя" (а когда вообще не попадал).



Реальный Келли и герой Рами Малека / Фото Скотт Гарфилд / Sky

Выводы врача очень интересные и показательные – сначала он считал, что нацисты действуют под влиянием головокружения от некой "болезни нацизма", но тесты и долгие беседы доказали, что Геринг и другие (всего он допросил 22 топовых нациста в течение 5 месяцев) полностью здоровы, никакие не сумасшедшие, а скорее – циники, приспособленцы и карьеристы.

То есть Келли сделал реально страшный вывод – Геринг и компания были в целом такими же, как и все остальные. То есть теми, о которых говорят "нормальные", а значит – трагедия нацизма может повториться.

К теме Как Трамп ведет Америку к тирании и новой Великой депрессии

Другой военный психиатр Густав Гилберт (в фильме его прекрасно играет Колин Хэнкс, сын Тома Хэнкса, который после этого фильма, видимо, уже не потребует такого уточнения) пришел к противоположным выводам, заявив, что нацисты имеют общие психические расстройства.

Кстати, у Гиберта и Келли таки был конфликт, но они не дрались, как показано в фильме.

В отличие от героя Рами Малека реальный Дуглас Келли не присутствовал на трибунале и не слышал приговоров, его не уволили за слив информации журналистке (это выдумка), после разговоров с наци он вернулся в США и даже получил повышение. Потому что действительно провел хорошую работу – его заметки помогли прокурорам построить правильную линию обвинения и доказать, что Геринг хорошо знал о Холокосте и других военных преступлениях немцев.

Свои выводы и размышления Келли изложил в книге "22 камеры в Нюрнберге: психиатр исследует нацистских преступников". Эта книга не имела успеха (в отличие от книги Гилберта), как и его курс лекций (он опасался возрождения нацизма в США, особенно в южных штатах), а самого Дугласа накрыл экзистенциальный кризис.

Келли работал в Голливуде и был консультантом фильмов, в частности, знаменитого "Бунтарь без причины" с Джеймсом Дином. А также консультировал полицию и был одним из пионеров того, что сейчас называют "профайлинг".

При этом такая работа не могла не повлиять на ментальное здоровье самого врача, он начал злоупотреблять алкоголем, ведь терапии не доверял, потому что там работали коллеги-конкуренты. Как следствие – психиатр не смог помочь себе сам. Он начал ссориться с женой и бить детей.

1 января 1958 года Дуглас Келли во время очередной ссоры с женой обжег руку о раскаленную кастрюлю. Он помчался наверх в свой кабинет и вернулся с порошком цианида. Далее воскликнул: "Я больше не должен это терпеть" и в присутствии сына и отца совершил самоубийство. Так же как и Геринг. Возможно, этот цианид был частью собственных запасов Геринга, но это не точно.

Его самоубийство... было умелым, даже блестящим завершающим штрихом... История вполне может показать, что в конце концов победил Геринг,

– как-то написал Дуглас Келли в своем дневнике о смерти Геринга.

О смерти Келли нам сухо сообщают заключительные титры фильма. Ретроспективный обзор склоняет к манипулятивному выводу, что это именно разговоры с Герингом сломали Келли и привели к его трагедии, но реальность подсказывает, что у него был целый букет других причин.

Впрочем, главный вывод Келли никто не ставит под сомнение. Потенциал для зла скрыт в каждом, и некоторые политики могут его раскрыть. И кто скажет, что ныне слова Келли не имеют подтверждения.