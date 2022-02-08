Номинанты премии Оскар-2022: какие фильмы будут бороться за золотую награду

Наконец мы дождались объявления номинантов самой престижной премии Голливуда – Оскара в 2022 году. Объявление претендентов на золотую статуэтку состоялось 8 февраля на официальном ютуб-канале.

В этом году объявить номинантов Академия пригласила известного американского стендапера и актера Лесли Джордана и обладательницу премии Золотой глобус Трэйси Эллис Росс. Напомним, что 94-я церемония награждения победителей Оскар-2022 состоится 27 марта.

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Оскар-2021: список номинантов премии

Лучший фильм

"Белфаст"

"CODA: в ритме сердца"

"Не смотрите вверх"

"Сядь за руль моей машины"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Аллея ужаса"

"Лакричная пицца"

"В руках пса"

"Вестсайдская история"

Лучшая актриса

Джессика Честейн

Оливия Коулман

Пенелопа Крус

Николь Кидман

Кристен Стюарт

Лучший актер

Хавьер Бардем

Бенедикт Камбербэтч

Эндрю Гарфилд

Уилл Смит

Дензел Ваншингтон

Лучший актер второго плана

Киран Хайндс

Трой Коцур

Джесси Племонс

Дж. К. Симмонс

Коди Смит-Макфи

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Лучшая актриса второго плана

Джесси Бакли

Ариана Дебо

Джуди Денч (Белфаст)

Кирстен Данст (Король Ричард)

Лучший режиссер

Кеннет Брана, "Белфаст"

Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины"

Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца"

Джейн Кэмпион, "В руках пса"

Стивен Спилберг, "Вестсайдская история"

Лучший адаптированный сценарий

"CODA: в ритме сердца"

"Дюна"

"Сядь за руль моей машины"

"Незнакомая дочка"

"В руках пса"

Лучший оригинальный сценарий

"Белфаст"

"Не смотрите вверх"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Худший человек в мире"

Лучший костюм

"Круэлла"

"Сирано"

"Дюна"

"Аллея ужаса"

"Вестсайдская история"

Лучшая музыка к фильму

Be alive ("Король Ричард")

No time to die ("007: Не временя умирать")

Somehow you do ("Четыре хороших дня")

Dos Oranguitas ("Энканто")

Down to joy ("Белфаст")

Лучший документальный фильм

"Вознесение"

"Аттика"

Flee

"Лето души"

"Написанное огнем"

Лучший короткометражный документальный фильм

Audible

"Проведи меня домой"

"Королева баскетбола"

"Три песни для Беназира"

When we were bullies

​Лучший международный художественный фильм

"Сядь за руль моей машины" (Япония)

Flee (Дания)

"Рука Бога "(Италия)

Lunana: A Yak in the Classroom (Братан)

"Худший человек в мире" (Норвегия)

Лучший грим и прически

"Дела искусства"

"Бестия"

""Боксбалет"

"Стеклоочиститель"

"Робин Бобин"

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Лучший анимационный короткометражный фильм

"Дела искусства"

"Бестия"

"Боксбалет"

"Стеклоочиститель"

"Робин Бобин"

Лучший анимационный фильм

"Энканто"

Flee

"Лука"

""Митчелл против машин"

"Рая и последний дракон"

Лучший игровой короткометражный фильм

Ala Kachuu – Take and Ru / Ала Качуу — Бери и беги

The Dress / Платье

The Long Goodbye / Долгое прощание

On My Mind / В моих мыслях

Please Hold / Пожалуйста, держись

Лучший звук

"Белфаст"

"Дюна"

"007: Не время умирать"

"В руках пса"

"Вестсайдская история"

Лучшие визуальные эффекты

"Дюна"

Free Guy

"007: Не время умирать"

""Шанг-Чи"

"Человек-паук: Нет пути домой"

"Объявления номинантов Оскара-2022": смотрите трансляцию

К 94-й церемонии будут допущены лишь фильмы, выпущенные с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Мероприятие пройдет в Калифорнии в помещении Dolby Theater. По традиции, торжественную церемонию будут транслировать на американском телевидении и в сети, поэтому каждый сможет посмотреть видео Оскара-2022.