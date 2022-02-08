Номинанты премии Оскар-2022: какие фильмы будут бороться за золотую награду

8 февраля 2022 , 15:48
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Наконец мы дождались объявления номинантов самой престижной премии Голливуда – Оскара в 2022 году. Объявление претендентов на золотую статуэтку состоялось 8 февраля на официальном ютуб-канале.

В этом году объявить номинантов Академия пригласила известного американского стендапера и актера Лесли Джордана и обладательницу премии Золотой глобус Трэйси Эллис Росс. Напомним, что 94-я церемония награждения победителей Оскар-2022 состоится 27 марта.

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Оскар-2021: список номинантов премии

Лучший фильм

  • "Белфаст"
  • "CODA: в ритме сердца"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "Аллея ужаса"
  • "Лакричная пицца"
  • "В руках пса"
  • "Вестсайдская история"

Лучшая актриса

  • Джессика Честейн
  • Оливия Коулман
  • Пенелопа Крус
  • Николь Кидман
  • Кристен Стюарт

Лучший актер

  • Хавьер Бардем
  • Бенедикт Камбербэтч
  • Эндрю Гарфилд
  • Уилл Смит
  • Дензел Ваншингтон

Лучший актер второго плана

  • Киран Хайндс
  • Трой Коцур
  • Джесси Племонс
  • Дж. К. Симмонс
  • Коди Смит-Макфи

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Лучшая актриса второго плана

  • Джесси Бакли
  • Ариана Дебо
  • Джуди Денч (Белфаст)
  • Кирстен Данст (Король Ричард)

Лучший режиссер

  • Кеннет Брана, "Белфаст"
  • Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины"
  • Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца"
  • Джейн Кэмпион, "В руках пса"
  • Стивен Спилберг, "Вестсайдская история"

Лучший адаптированный сценарий

  • "CODA: в ритме сердца"
  • "Дюна"
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Незнакомая дочка"
  • "В руках пса"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Белфаст"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Король Ричард"
  • "Лакричная пицца"
  • "Худший человек в мире"

Лучший костюм

  • "Круэлла"
  • "Сирано"
  • "Дюна"
  • "Аллея ужаса"
  • "Вестсайдская история"

Лучшая музыка к фильму

  • Be alive ("Король Ричард")
  • No time to die ("007: Не временя умирать")
  • Somehow you do ("Четыре хороших дня")
  • Dos Oranguitas ("Энканто")
  • Down to joy ("Белфаст")

Лучший документальный фильм

  • "Вознесение"
  • "Аттика"
  • Flee
  • "Лето души"
  • "Написанное огнем"

Лучший короткометражный документальный фильм

  • Audible
  • "Проведи меня домой"
  • "Королева баскетбола"
  • "Три песни для Беназира"
  • When we were bullies

​Лучший международный художественный фильм

  • "Сядь за руль моей машины" (Япония)
  • Flee (Дания)
  • "Рука Бога "(Италия)
  • Lunana: A Yak in the Classroom (Братан)
  • "Худший человек в мире" (Норвегия)

Лучший грим и прически

  • "Дела искусства"
  • "Бестия"
  • ""Боксбалет"
  • "Стеклоочиститель"
  • "Робин Бобин"

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Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Дела искусства"
  • "Бестия"
  • "Боксбалет"
  • "Стеклоочиститель"
  • "Робин Бобин"

Лучший анимационный фильм

  • "Энканто"
  • Flee
  • "Лука"
  • ""Митчелл против машин"
  • "Рая и последний дракон"

Лучший игровой короткометражный фильм

  • Ala Kachuu – Take and Ru / Ала Качуу — Бери и беги
  • The Dress / Платье
  • The Long Goodbye / Долгое прощание
  • On My Mind / В моих мыслях
  • Please Hold / Пожалуйста, держись

Лучший звук

  • "Белфаст"
  • "Дюна"
  • "007: Не время умирать"
  • "В руках пса"
  • "Вестсайдская история"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Дюна"
  • Free Guy
  • "007: Не время умирать"
  • ""Шанг-Чи"
  • "Человек-паук: Нет пути домой"

"Объявления номинантов Оскара-2022": смотрите трансляцию

 

Интересный факт. К 94-й церемонии будут допущены лишь фильмы, выпущенные с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Мероприятие пройдет в Калифорнии в помещении Dolby Theater. По традиции, торжественную церемонию будут транслировать на американском телевидении и в сети, поэтому каждый сможет посмотреть видео Оскара-2022.
Автор: Богдана Ткачук