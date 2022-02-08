Номинанты премии Оскар-2022: какие фильмы будут бороться за золотую награду
8 февраля 2022 , 15:48Читати новину українською
Наконец мы дождались объявления номинантов самой престижной премии Голливуда – Оскара в 2022 году. Объявление претендентов на золотую статуэтку состоялось 8 февраля на официальном ютуб-канале.
В этом году объявить номинантов Академия пригласила известного американского стендапера и актера Лесли Джордана и обладательницу премии Золотой глобус Трэйси Эллис Росс. Напомним, что 94-я церемония награждения победителей Оскар-2022 состоится 27 марта.
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Оскар-2021: список номинантов премии
Лучший фильм
- "Белфаст"
- "CODA: в ритме сердца"
- "Не смотрите вверх"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "Аллея ужаса"
- "Лакричная пицца"
- "В руках пса"
- "Вестсайдская история"
Лучшая актриса
- Джессика Честейн
- Оливия Коулман
- Пенелопа Крус
- Николь Кидман
- Кристен Стюарт
Лучший актер
- Хавьер Бардем
- Бенедикт Камбербэтч
- Эндрю Гарфилд
- Уилл Смит
- Дензел Ваншингтон
Лучший актер второго плана
- Киран Хайндс
- Трой Коцур
- Джесси Племонс
- Дж. К. Симмонс
- Коди Смит-Макфи
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Лучшая актриса второго плана
- Джесси Бакли
- Ариана Дебо
- Джуди Денч (Белфаст)
- Кирстен Данст (Король Ричард)
Лучший режиссер
- Кеннет Брана, "Белфаст"
- Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины"
- Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца"
- Джейн Кэмпион, "В руках пса"
- Стивен Спилберг, "Вестсайдская история"
Лучший адаптированный сценарий
- "CODA: в ритме сердца"
- "Дюна"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Незнакомая дочка"
- "В руках пса"
Лучший оригинальный сценарий
- "Белфаст"
- "Не смотрите вверх"
- "Король Ричард"
- "Лакричная пицца"
- "Худший человек в мире"
Лучший костюм
- "Круэлла"
- "Сирано"
- "Дюна"
- "Аллея ужаса"
- "Вестсайдская история"
Лучшая музыка к фильму
- Be alive ("Король Ричард")
- No time to die ("007: Не временя умирать")
- Somehow you do ("Четыре хороших дня")
- Dos Oranguitas ("Энканто")
- Down to joy ("Белфаст")
Лучший документальный фильм
- "Вознесение"
- "Аттика"
- Flee
- "Лето души"
- "Написанное огнем"
Лучший короткометражный документальный фильм
- Audible
- "Проведи меня домой"
- "Королева баскетбола"
- "Три песни для Беназира"
- When we were bullies
Лучший международный художественный фильм
- "Сядь за руль моей машины" (Япония)
- Flee (Дания)
- "Рука Бога "(Италия)
- Lunana: A Yak in the Classroom (Братан)
- "Худший человек в мире" (Норвегия)
Лучший грим и прически
- "Дела искусства"
- "Бестия"
- ""Боксбалет"
- "Стеклоочиститель"
- "Робин Бобин"
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Лучший анимационный короткометражный фильм
- "Дела искусства"
- "Бестия"
- "Боксбалет"
- "Стеклоочиститель"
- "Робин Бобин"
Лучший анимационный фильм
- "Энканто"
- Flee
- "Лука"
- ""Митчелл против машин"
- "Рая и последний дракон"
Лучший игровой короткометражный фильм
- Ala Kachuu – Take and Ru / Ала Качуу — Бери и беги
- The Dress / Платье
- The Long Goodbye / Долгое прощание
- On My Mind / В моих мыслях
- Please Hold / Пожалуйста, держись
Лучший звук
- "Белфаст"
- "Дюна"
- "007: Не время умирать"
- "В руках пса"
- "Вестсайдская история"
Лучшие визуальные эффекты
- "Дюна"
- Free Guy
- "007: Не время умирать"
- ""Шанг-Чи"
- "Человек-паук: Нет пути домой"
"Объявления номинантов Оскара-2022": смотрите трансляцию
Интересный факт. К 94-й церемонии будут допущены лишь фильмы, выпущенные с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Мероприятие пройдет в Калифорнии в помещении Dolby Theater. По традиции, торжественную церемонию будут транслировать на американском телевидении и в сети, поэтому каждый сможет посмотреть видео Оскара-2022.